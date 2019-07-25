Падение России и новая позиция Украины: обновлен рейтинг ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) в четверг, 25 июля, представила обновленный рейтинг лучших национальных сборных планеты.

Украинская команда хоть и опустилась на одну строчку, но оставила за собой место в топ-25, замкнув эту часть рейтинга.

Продолжают удерживать первенство бельгийцы. Второй стала сборная Бразилии, опередившая за последний месяц французов. В топ-10 ворвалась колумбийская команда, занявшая восьмую строчку, а сборная России опустилась на 46-ю позицию.

сборная Украины

Наибольшего прогресса по сравнению с июньским рейтингом добился Алжир. Благодаря победе на Кубке африканских наций "зеленые" взлетели на 28 мест, расположившись на 40-м месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в деле со скандалом вокруг натурализации форварда сборной Украины Жуниора Мораеса была поставлена окончательная точка.

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