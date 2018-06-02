Озвучена зарплата Шевченко в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и его тренерский штаб (Мауро Тассотти, Андреа Малдера и Рауль Рианчо) зарабатывают 2 миллиона евро в год.

Об этом говорится в сюжете журналиста Константина Андриюка на Yuotube телеканала ZIK.

По словам автора, зарплата председателя комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи, составляет около 10 000 евро в месяц. Кроме того, сообщается, что Федерация футбола Украины компенсирует Лучи все затраты на авиаперелеты. Андриюк представил сумму в 1 млн грн (за 2017 год).

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