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Озвучена зарплата Шевченко в сборной Украины

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и его тренерский штаб (Мауро Тассотти, Андреа Малдера и Рауль Рианчо) зарабатывают 2 миллиона евро в год.

Об этом говорится в сюжете журналиста Константина Андриюка на Yuotube телеканала ZIK.

По словам автора, зарплата председателя комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи, составляет около 10 000 евро в месяц. Кроме того, сообщается, что Федерация футбола Украины компенсирует Лучи все затраты на авиаперелеты. Андриюк представил сумму в 1 млн грн (за 2017 год).

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что появилась информация о зарплате Криштиану Роналду в новом клубе.

Персона
футболист Андрей Шевченко
Объект
сборная Украины по футболу
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