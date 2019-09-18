Ответить за позор и напомнить Малиновскому: чего ждать от "Шахтера" в Лиге чемпионов

"Шахтер" одним из последних среди украинских клубов начинает еврокубки, но готовит нам самое вкусное "блюдо" в Лиге чемпионов. На этот раз у "Горняков" действительно особенная группа в ЛЧ.

Третий сезон подряд играть с "Манчестер Сити", а также параллельно собрать в соперниках сразу две команды со своими воспитанниками - подобные расклады выпадают раз в 10 лет. Нынешний сезон явно надолго запомнится дончанам. Но станет ли он успешным? Выйдет ли побороться за путевку в плей-офф и не опозориться с "Ман Сити", как это было в прошлом сезоне? Давайте посмотрим.

Кто, где, когда?

Соперники "Шахтера" в группе: "Манчестер Сити" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Динамо" Загреб (Хорватия)

Календарь: "Ман Сити" (18.09 - д), "Аталанта" (01.10 - г), "Динамо" З (22.10 - г и 06.11 - д), "Манчестер Сити" (26.11 - г), "Аталанта" (11.12 - д)

Ключевые матчи: домашний с "Манчестер Сити" и гостевой с "Аталантой"

В двух матчах прошедшего сезона "Шахтер" так и не смог забить "Ман Сити" хотя бы один гол

Куда мы попали?

В нынешнем сезоне группы в Лиге чемпионов - одна краше другой, по составу участников турнир очень силен. Однако "Шахтеру" грех жаловаться - его квартет не хуже (а то и лучше), чем в прошлые годы, и вполне по силам "Горнякам".

Да, снова "Манчестер Сити". С одной стороны - уже не смешно, но с другой - хорошо известный соперник, который сейчас ничем не удивит. Конечно, уровень англичан остается на порядок выше украинского, но при определенных раскладах можно бороться за очки.

Фишка же этой группы - "Аталанта". Дебютант Лиги чемпионов, который в последние годы удивляет Италию, играет "дерзкие" 3-4-1-2 и любит результативный футбол. "Шахтеру" очень редко выпадают такие команды, которые даже на евроарене не станут закрываться и готовы сражаться "лоб в лоб". А летом "бергамаски" еще и усилились одним из лучших хавбеков Украины - Русланом Малиновским, который прогрессирует в последние годы "не по дням, а по часам". Постоянно взламывая украинские "автобусы" в УПЛ, дончане могут иметь немалые проблемы с итальянцами, которые пока видятся их главным конкурентом за 2-е место в группе.

Руслан Малиновский в форме "Аталанты"

Правда, еще есть "Динамо" Загреб, которое переживает очередной подъем в Хорватии. Клуб в который раз обрел стабильность и прошлый чемпионат страны выиграл просто блестяще - 92 очка и лишь два поражения в 36-ти матчах. В этом сезоне загребцы продолжают "топтать" разных соперников средней когорты, а в 6-ти матчах квалификации ЛЧ выиграли 4 раза и пропустили всего 2 гола при 13-ти забитых. Поэтому для "Шахтера" это явно не "проходняк" - хорваты могут отлично сыграть на слабостях дончан и создать массу проблем.

Что на этот раз покажем Пепу?

"А я уже купил квартиру в Харькове" - Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции в Харькове шутит как свой, акцентируя, что ему приятно приезжать сюда в Украину и играть с "Шахтером". И выигрывать, даже в шесть мячей.

Вокруг этих 0:6 для "Шахтера" в прошлом сезоне крутится очень много. С одной стороны - в чем-то нелогичное поражение, где дончане не заслуживали получить такую "кошелку" мячей, и хороший опыт. Но с другой, и тот, и второй матч с "Ман Сити" (0:3) в прошлом сезоне ярко показали регресс - клуб не смог вырасти и улучшить игру, а наоборот, еще больше уступил по сравнению с сезоном 2017/18 (0:2 и 2:1 в группе).

Хосеп Гвардиола

И теперь снова "Ман Сити", и снова "Шахтер" особо ничего не предпринял. Да, лидеры остались и все больше адаптируются прошлогодние новички Тете, Маркос Антонио и Соломон. Но с другой - не было качественного усиления, ушел ведущий центрбек Ракицкий, равноценной замены не найдено, а в довесок ко всему капитан команды открыто просился на трансфер. Расклады не из лучших, и для этого "Шахтера" поколения Тайсона, Марлоса, Исмаили, Степаненко нынешняя Лига чемпионов наверняка будет последней.

Но просто собраться с силами и сказать "ОК, давайте биться" - мало для борьбы с МС. "Горожане" из Манчестера по-прежнему очень сильны, и дают "Шахтеру" шанс лишь в аспекте одновременных травма сразу двух основных центрбеков. В остальном же английский арсенал остается прежним и готовым для терзания - отличные атаки с подключением крайних защитников, очень "умный" центр поля и разрывные края в лице Бернарду Силвы и Рахима Стерлинга. В этом свете за "Шахтер" с обороной Болбат-Кривцов-Матвиенко-Исмаили очень боязно.

Каштру вытащит?

Большой вопрос, ответ на который, скорее всего, неутешительный для "Шахтера". Луиш Каштру своей работой в Португалии заслужил уважение и хорошие рекомендации местных специалистов, но лишь на почве работы с середняками, где достижением было - попасть в еврокубковую зону. Лига чемпионов для Каштру - как совершенно новый другой мир.

Луиш Каштру shakhtar.com

В карьере португальца лишь 4 еврокубковых матча, в квалификации Лиги Европы. С "Шавишем" и "Гимарайншем" Каштру лишь пробовал на вкус еврокубки (и то - лишь отбор), не добиваясь успехов. На международной арене у тренера вовсе нет опыта, а в ЛЕ он пробивался и играл с позиции слабых. Это вовсе не те реалии, в которых "Шахтеру" нужно проходить группу Лиги чемпионов.

Пока же Каштру за три месяца в Украине неплохо справляется с "Шахтером", проведя немалую работу на сборах и уверенно выигрывая в чемпионате. Но, по сути, в УПЛ сейчас почти нет равных конкурентов для дончан, все дается очень легко, а в реализации своих идей Каштру был ограничен рамками имеющихся кадров (за исключением двух новичков - Коноплянки и защитника Витао). Сам же Каштру ранее заявлял, что намерен во многом продолжать работу Фонсеки (которого он хорошо знает по совместной работе в "Порту"), а значит - существенно сохранять прежний "Шахтер". А прежний "Шахтер" в прошлой ЛЧ имел немалые проблемы, и сейчас вовсе нет гарантий, что Каштру решит их за счет своего тренерского таланта и опыта.

Наш прогноз: борьба до последнего за 2-е место

Как ни крути, а в борьбе с "Ман Сити" "Шахтер" по всем раскладам может рассчитывать только на 1-2 очка, и то, если команда Гвардиолы к 5-му туру уже обеспечит себе плей-офф и примет украинцев дома "полуторным" составом. С "Динамо" Загреб, наоборот, все должно сложиться хорошо (хоть и тяжело) - 6 очков. В итоге ключевые схватки ждут нас с "Аталантой", где более важным будет гостевой матч уже во 2-м туре.

В Италии дончанам по силам взять очки, но все же "Аталанта" выглядит поинтересней и вполне способна загнать по всему фронту оборону "Горняков". Ничья в Италии будет большим успехом. Но если же "Горняки" потерпят поражение от "бергамаски", то в 6-м туре примут их дома в проигрышном положении - для путевки в плей-офф нужна будет только победа. В последнем туре осенней части сезона, в декабрьской погоде украинских простор, с уставшими игроками и массой накопившихся проблем…

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