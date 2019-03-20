Отцепил динамовца: Шевченко назвал окончательный состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал окончательный список футболистов, которые смогут принять участие в стартовых матчах отбора Евро-2020 с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта).

В перечень вошло 25 игроков. При этом в последний момент наставник "желто-синих" решил отказаться от услуг полузащитника киевского "Динамо" Владимира Шепелева.

Полностью заявка нашей команды выглядит так:

вратари – Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания);

Жуниор Мораес ФФУ

защитники – Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все – "Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все – "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия);

полузащитники – Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Болбат (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия);

нападающие – Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины потеряла ключевого футболиста донецкого "Шахтера" перед стартом в квалификации к Евро-2020.

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