Сдерживали силой: появились новые подробности скандала с Хачериди в Беларуси

Александр Чеканов Футбол 20:00, 20.04.2020

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который ныне выступает за одноименную команду из Бреста, пытался устроить расправу над арбитром после игры чемпионата Беларуси с "Витебском".

Украинского легионера разъярило решение Сергея Чистова показать ему красную карточку и назначить пенальти в ворота динамовцев на 85-й минуте игры.

Евгений Хачериди (№34)
ФК "Динамо" (Брест)

По данным Tribuna Беларусь, после финального свистка в подтрибунном помещении стадиона Хачериди устроил обструкцию рефери. "Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь", – кричал Евгений в адрес судьи.

В итоге тренер вратарей "Динамо" Василий Хомутовский силой оттащил защитник в сторону и отправил в раздевалку.

Как сообщал OBOZREVATEL, брестское "Динамо" отреагировало на слухи о расторжении контракта с Евгением Хачериди.

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