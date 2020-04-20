Сдерживали силой: появились новые подробности скандала с Хачериди в Беларуси

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который ныне выступает за одноименную команду из Бреста, пытался устроить расправу над арбитром после игры чемпионата Беларуси с "Витебском".

Украинского легионера разъярило решение Сергея Чистова показать ему красную карточку и назначить пенальти в ворота динамовцев на 85-й минуте игры.

Евгений Хачериди (№34) ФК "Динамо" (Брест)

По данным Tribuna Беларусь, после финального свистка в подтрибунном помещении стадиона Хачериди устроил обструкцию рефери. "Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь", – кричал Евгений в адрес судьи.

В итоге тренер вратарей "Динамо" Василий Хомутовский силой оттащил защитник в сторону и отправил в раздевалку.

Как сообщал OBOZREVATEL, брестское "Динамо" отреагировало на слухи о расторжении контракта с Евгением Хачериди.

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