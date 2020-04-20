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20 апреля • обновлено в 20:23
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Сдерживали силой: появились новые подробности скандала с Хачериди в Беларуси

1.8т
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Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который ныне выступает за одноименную команду из Бреста, пытался устроить расправу над арбитром после игры чемпионата Беларуси с "Витебском".

Украинского легионера разъярило решение Сергея Чистова показать ему красную карточку и назначить пенальти в ворота динамовцев на 85-й минуте игры.

Евгений Хачериди (№34)

Евгений Хачериди (№34)

ФК "Динамо" (Брест)

По данным Tribuna Беларусь, после финального свистка в подтрибунном помещении стадиона Хачериди устроил обструкцию рефери. "Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь", – кричал Евгений в адрес судьи.

В итоге тренер вратарей "Динамо" Василий Хомутовский силой оттащил защитник в сторону и отправил в раздевалку.

Как сообщал OBOZREVATEL, брестское "Динамо" отреагировало на слухи о расторжении контракта с Евгением Хачериди.

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Читайте все новости по теме "чемпионат Беларуси" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат Беларуси
Персона
Евгений Хачериди
Тег
Динамо Брест
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Стащил б щиток да показал бы жовто блакитные портянки..Судья бы красную раньше показал..Увереные не должны допускаться к нормальным людям...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Цимельман Филя, ущербные
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