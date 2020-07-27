Отстраненный от футбола президент клуба Первой лиги спровоцировал драку после матча

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, которого пожизненно отстранили от футбола за избиение арбитра Юрия Иванова после матча его команды в Первой лиге, попал в новый скандал.

В рамках 26-го тура чемпионата "Агробизнес" обыграл "Волынь" (3:0), что вызвало недовольство у болельщиков луцкого клуба, которые решили обсудить эту неудачу с игроками своей команды после окончания поединка. Одному из фанатов больше всего не понравилось, что "Волынь" проиграла коллективу из села.

Собуцкий, который в этот момент проходил мимо, не сумел сдержаться, услышав оскорбления в адрес Волочиска, и назвал болельщика "селом". Это спровоцировало людей, которые приехали поддержать луцкую команду, в результате чего они начали перелазить через забор, пытаясь разобраться с президентом "Агробизнеса", но он поспешно ретировался, а фанаты вступили в драку с представителями службы безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, после матча Первой лиги Украины между "Агробизнесом" и "Минаем" арбитра Юрия Иванова избили в судейской комнате.

В своем рапорте пострадавший обвинил в рукоприкладстве Собуцкого, который заявил, что он, напротив, не давал разъяренным фанатам пробраться к Иванову.

Позже Союз ветеранов АТО Волочиска обратился к Украинской ассоциации футбола (УАФ), написав, что арбитра несколько раз ударил один из побратимов организации.

Несмотря на это, КДК УАФ принял решение пожизненно отстранить президента "Агробизнеса" от футбола и оштрафовать его команду.