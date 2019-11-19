Отстранение России от Евро-2020: в РФС резко отреагировали

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков резко отреагировал на информацию о том, что России могут запретить проведение домашних матчей Евро-2020.

"У ФИФА и у УЕФА никаких претензий к РФС нет. Это англичане, они постоянно высасывают такие вещи по любому поводу. А какое отношение к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) имеет Евро-2020? Никакое. Такие новости надо пропускать, на этот бред обращать внимание не надо", — цитирует Колоскова Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.

После матча в интернете поклонники российской команды не стеснялись в выражениях, критикуя выступление футболистов.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил разгром своей команды.

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