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21 ноября • обновлено в 20:56
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Отстранение России от Евро-2020: в РФС резко отреагировали

111.1т
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков резко отреагировал на информацию о том, что России могут запретить проведение домашних матчей Евро-2020.

"У ФИФА и у УЕФА никаких претензий к РФС нет. Это англичане, они постоянно высасывают такие вещи по любому поводу. А какое отношение к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) имеет Евро-2020? Никакое. Такие новости надо пропускать, на этот бред обращать внимание не надо", — цитирует Колоскова Чемпионат.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 9-го тура отбора на Евро-2020 Россия - Бельгия состоялась в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась с счетом 1:4.

После матча в интернете поклонники российской команды не стеснялись в выражениях, критикуя выступление футболистов.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил разгром своей команды.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданофф
Тема
Евро-2020
Персона
Вячеслав Колосков
Место
Россия
Теги
сборная России по футболу Новости России
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Комментарии
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Игорь Игорь
Игорь Игорь
Придурки из WADA, знайте - БОЯРКА НЕ ДОПИНГ, А СКРЕПНЫЙ ЭЛЕКСИР !!!
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Муркин Шура
Муркин Шура
ну ты дурачило обратил же внимание...!))
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
БЛЯДСКУЮ МОСКОВИЮ НУЖНО ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ВСЕГО ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА !!!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Айзенберг Григорий, а украина какое отношение имеет ко всему цивилизованному миру????Цивилизованный мир свои флаги не ж р ё т..
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