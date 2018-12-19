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Отставка Хацкевича из "Динамо": появились новые данные

2.5тЧитать материал на украинском

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич продолжит работу с командой даже в случае вылета от греческого «Олимпиакоса» в 1/16 финала Лиги Европы.

Об этом на свой странице в Facebook сообщил известный спортивный журналист Кирилл Крыжановский. «Хацкевича не будут менять зимой. Это нонсенс и даже если «Динамо» вылетит от «Олимпиакосу» не безнадежно – он продолжит работу. Однако надо заметить, что любой инсайд о решении президента – это не инсайд. А только предположения. Игорь Суркис может менять свои решения», – написал он в социально сети.

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич

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Персона
Александр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Киев
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