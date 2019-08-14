Отставка Хацкевича: что привело к радикальному решению "Динамо"

Уже который год август для "Динамо" - мрачный период из-за раннего вылета из Лиги чемпионов. Но если предыдущие два раза Александра Хацкевича прощали, то сейчас тренер был уволен.

Хотя еще вчера после матча с "Брюгге" мало что предвещало радикальных действий, и многие не верили, что Хацкевич может сразу уйти. Но Игорь Суркис пошел на радикальный шаг. OBOZREVATEL рассматривает, насколько основательным стало это решение, и находит главные причины увольнения.

Хацкквич был готов только к "ровной дороге", которая не могла привести в Лигу чемпионов

Один раз - случайность, два - совпадение, три - закономерность. Эта истина сейчас довольно точно описывает ситуацию Хацкевича в "Динамо". На третий год работы белорусского тренера было глупо отрицать, что Хацкевич не тянул уровень Лиги чемпионов. И более того - не мог обеспечить команде надлежащий прогресс.

Белорусский наставник изначально оказался в тяжелой ситуации, из которой выехать "на коне" было многим не под силу. Низкий уровень чемпионата (от которого также зависит готовность команды) и экономический кризис постоянно вставляли палки в колеса. Для успеха в таких условиях порой нужны были настоящие чудеса.

Впрочем, с другой стороны у Хацкевича было полное доверие (особенно в прошлом году), карт-бланш по времени и даже определенный иммунитет, что в итоге вылилось в недавний новый подписанный контракт. Однако реальных изменений Суркис и болельщики так и не дождались - команда менялась в основном только в зависимости от обстоятельств, а не в силу тренерских действий.

Хацкевича всю дорогу корили, что "Динамо" оставалось с таким же "скелетом" игры, что и при Сергее Реброве, а новой тренерской мысли и поставленной именно Хацкевичем игры не появлялось. У тренера были на это свои объективные причины, однако в целом "Динамо" так и не получило нового толчка к прогрессу и желаемого апдейта в плане игры.

Александр Хацкевич провел в "Динамо" немало хороших матчей, но так и не привел "Динамо" к большим успехам

Хороший пример - проблемы в обороне. Три года "Динамо" вылетает из Лиги чемпионов, и три годы кряду Хацкевич приблизительно в одном духе говорит об индивидуальных ошибках и о низком уровне игры всей обороны. Хорошо, первый год таки ушел на создание и отработку игры в защите, но что было сделано для устранения проблемы в сезоне 2018/19 и летом 2019-го? Существенно - ничего.

При этом все время Хацкевича в Киеве линия защиты была стабильна, и даже улучшилась с появлением Миколенко на левом фланге. Несыгранность исключаем, Бурда, Кадар и Кендзера - игроки далеко не плохого уровня. Но проблемы оставались те же, а защитники при Хацкевиче не получили тех условий, когда улучшается и командная игра, и есть индивидуальный прогресс. Все шло ровно и без изменений, вместе с ежегодным вылетом из Лиги чемпионов уже в квалификации.

Хацкевич хоть и казался довольно перспективным тренером, если присмотреться к его работе в сборной Беларуси, но на деле в "Динамо" не потянул на нужные изменения и эффективные идеи. Белоруса хватало только на поддержания текущей "планки" с локальными улучшениями. Но его команда полностью зависела от обстоятельств: накупили бы массу хороших игроков - было бы и попадание в ЛЧ (не все три года, но один-два раза).

От наставника многие поначалу ждали новых идей и смелых решений, даже риска, чтобы в сложные времена найти новую концепцию и сделать ее успешной для "Динамо". Тренер же был готов только к "ровной дороге", которая, увы, не могла привести в Лигу чемпионов.

"Динамо" в начале нового пути. Но будут ли действительно большие перемены?

Отставка Хацкевича именно сейчас? Да, довольно болезненное и во многом неприятное решение. Минимум сезон уже потерян - борьба за чемпионство не светит, в Лиге Европы не факт, что киевляне выйдет из группы (при откровенно слабом уровне групп ЛЕ в последние сезоны). Новому тренеру уже без летних сборов придется минимум полгода создавать свою команду, которая только после зимней подготовки сможет что-то дать. И то, в целом на строительство новой команды пойдет минимум год (учитывая, что у "Динамо" нет возможности массово закупить новичков высокого уровня).

Александр Хацкевич

В целом нынешний сезон будет отдан в жертву ради перспектив, ведь перемены реально были нужны - болельщики начали "задыхаться" от застоя и стабильных неудач нынешнего "Динамо". Поэтому отставка Хацкевича больше своевременна, чем нет. Разве что она стала бы гораздо эффективнее в летний перерыв, нежели сегодня.

По-видимому, сейчас тренера четко поставили перед фактом: вылет из ЛЧ в квалификации - увольнение. На что сам Хацкевич вчера четко намекнул на пресс-конференции после "Брюгге" в отношении своего будущего: "Если не сдаешь первый экзамен, ко второму могут не допустить". Так и случилось.

Теперь "Динамо" в новых поисках и в начале нового пути, возможно, важнейшего пути за последние 10 лет. У поклонников "бело-синих" уже множество своих кандидатур на пост тренера, есть желание видеть иностранного специалиста. В то же время нельзя отбрасывать страсть Суркиса к "динамовским сердцам" - например, Максим Шацких может показаться очень привлекательным вариантом для того, чтобы дать шанс после Хацкевича.

Если так и случится (придет очередной "свой"), мы получим очередное доказательство, что глобально неудачи "Динамо" последних лет кроются не в персоне тренера. И что назначение нового коуча ничего не принесет - нужны более глубокие перемены по всей вертикали клубной структуры, "от" и "до".

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