Отрезали пенис: бразильского футболиста убили после жестоких пыток

24-летний бразильский футболист Дэниэл Фрейтас был найден мертвым в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Перед смертью спортсмена жестоко пытали, о чём свидетельствуют многочисленные травмы шеи, а также отрезанный пенис.

"Мы намерены допросить родственников и друзей Даниэля, чтобы понять, что он делал в этом городе. Очевидно, что тот, кто убил его, действовал с огромной злобой. Всё будет проверено в ходе расследования", — цитирует UOL Esporte следователя бразильской полиции Амадеу Тревисан.

Последним клубом Дэниэла был "Сан-Бенто", который выступает в бразильской Серии B. Игрок принадлежал "Сан-Паоло" с 2016 года, однако несколько раз уезжал в аренду.

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