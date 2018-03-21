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"Отравлен ядом ненависти": сравнение Путина с Гитлером вызвало истерику в МИД России

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Представитель МИД РФ Мария Захарова крайне эмоционально отреагировала на заявление министра иностранных дел Бориса Джонсона по ситуации с ЧМ-2018. Сравнение Путина с Гитлером вызвало настоящую истерику у российского дипломата.

"Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства", – написала Захарова в себя в Facebook.

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В конце своего поста представительница российского МИДа скатилась до банальных оскорблений.

"Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства", - отметила Захарова.

Как сообщал "Обозреватель", на чемпионат мира 2018 года не приедут представители властей Польши и Великобритании. Также к бойкоту Мундиаля могут присоединиться официальные лица из Исландии. При этом в Англии призвали сборные Германии Франции и Испании отказаться от участие в первенстве планеты.

Читайте все новости по теме "Бойкот чемпионата мира-2018" на Обозревателе.

Тема
Бойкот чемпионата мира-2018
Персоны
Мария ЗахароваБорис Джонсон
Место
Россия
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