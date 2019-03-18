Отработанная схема: зачем Мораес сборной Украины

Слухи о присвоении Жуниору Мораесу украинского гражданства появились уже давно. Но лишь сейчас "мечты" стали явью - Мораес становится украинцем и, без сомнений, отправится в сборную Украины.

OBOZREVATEL без особой неожиданности встречает натурализацию Мораеса и объясняет, что к этому привело и зачем Жунир понадобился сборной Украины.

Почему Мораес?

Натурализация легионеров в украинском футболе - явление не новое. Марко Девич и Эдмар немало помогли национальной команде на границе 2000-2010-х, а Марлос постоянно вызывается в лагерь "сине-желтых". Теперь дело дошло и до Мораеса.

"Дело дошло" здесь говорить уместнее всего, ведь процесс натурализации Мораеса образовался не вчера и даже не в этом году. Жуниора "вели" довольно долго, еще даже до Марлоса, видя в бразильском форварде решение проблем с нападающими для сборной. Тем более, Мораес в Украине уже 7 лет, человек хорошо известный и уже не вызывающий сомнений в своей квалификации.

Жуниор Мораес

Во времена тренерства Михаила Фоменко, когда сборная играла в оборонительном стиле и справлялась усилиями одного Романа Зозули, вопрос о натурализации нападающего не поднимался. Но после 2016-го, когда пришел Андрей Шевченко, а украинский футбол перестал выдавать качественных форвардов, постепенно заговорили о Мораесе. Он уже долго был одним из лучших форвардов чемпионата Украины, который играет/живет в стране уже 5 (а сейчас и больше) необходимых лет для получения гражданства.

Некоторое время, казалось, Украина выедет своими силами, но пока эта тенденция довольно спорная. В нынешнем поколении куча отличных полузащитников атакующего плана, но очень мало нападающих. И как бы тренер не старался выехать за счет мощной полузащиты, на острие также нужен игрок довольно высокого класса.

А в сборной Украины в Лиге наций осенью 2018-го центрфорвардом был в основном Роман Яремчук, который в бельгийском "Генте" играет на фланге, а еще раньше, в Украине, довольно часто играл из глубины. И альтернативы у Шевченко (разве что еще можно вспомнить Артема Кравца) практически нет. Но теперь будет Мораес.

По проторенной дорожке из донецкого "Шахтера"

Большой толчок к завершению натурализации Мораеса создал его переход в "Шахтер" летом 2018-го. Жуниор попал в ту среду, где натурализация поддерживается и имеет довольно высокие обороты, поэтому достичь общей заинтересованности не составило труда.

Мораес в матче Лиги чемпионов против немецкого "Хоффенхайма"

"Шахтер" в прошлом году уже "провернул номер" с Марлосом, также зимой активно ходили слухи об Исмаили, а еще раньше - о Тайсоне. В составе "горняков" постоянно найдется несколько хороших легионеров, плюс сам клуб заинтересован в "превращении" легионера в украинца. Во-первых, чем больше игроков клуба вызывается в национальные сборные, тем больше клуб получает разных привилегий-бонусов (как материальных, так и имиджевых). В сборную Бразилии Мораеса бы во век не позвали, а вот с украинским паспортом он некоторое время наверняка будет постоянно приглашаться под украинские национальные знамена.

Второе - меньше проблем с лимитом на легионеров. Сейчас в УПЛ действует ограничение "4+7", то есть, на поле одновременно должно быть не меньше четырех украинцев в составе. Теперь натурализация Мораеса сделала его украинцем по всем статьям, что сразу уводит его от вопроса лимита. Плюс это открывает дончанам возможность покупки легионера именно под основу (например, центрального защитника).

Жуниор Мораес в форме "Динамо" Киев

"Динамо", где ранее играл Мораес, не лоббирует при возможности (и даже вовсе не интересуется) вопрос натурализации. Хотя в 90-х из Киева в сборную Украины пришло несколько игроков с российским паспортом (Леоненко, Калитвинцев, Серебренников и др.), но в нынешние времена "бело-синие" перестали давать легионеров для сборной. Девич, Эдмар и даже в некоторой мере Марлос - выходцы из "Металлиста" Мирона Маркевича. Поэтому вместе с рядом сопутствующих факторов натурализация Мораеса из "Динамо" выглядела маловероятной. А вот год в "Шахтере" довольно быстро "дал свои плоды".

Хорошо или плохо?

По качествам Мораеса как нападающего вопросов почти нет - он остается одним из лучших форвардов украинского чемпионата (в текущем сезоне - 21 матч, 16 голов за "Шахтер", пока лучший бомбардир турнира) и весомой фигурой на уровне групповой стадии Лиги чемпионов. Сегодня в Украине и за ее границами среди украинцев фактически нет нападающих уровня Мораеса, особенно в плане индивидуальной техники.

Но параллельно возникает вопрос о самой натурализации - должны ли вообще привлекаться легионеры под сборную? Натурализация Мораеса вызовет только новую волну споров, но четкого ответа здесь нет. С одной стороны - у Жуниора нет никаких фактических привязок к Украине (как у того же Густаво Бланко-Лещука с украинскими корнями), он не женился на украинке как Эдмар. В данном случае украинизация Мораеса - чисто игровой и футбольный ход, выгоду от которого должны иметь сборная и "Шахтер". Это - вторая сторона вопроса. Если Мораес будет не с поддельным отношением уважительно относиться к национальным атрибутам и минимум выучит Гимн Украины, а на поле будет забивать как в клубе, то оправдана ли будет критика оппонентов?

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