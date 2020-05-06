"Отомстим и победим": Зозуля поздравил Украину с Днем пехоты

Максим Богданов Футбол 21:47, 6.05.2020 Обновлено: 22:36, 6.05.2020

Украинский футболист испанского "Альбасете" Роман Зозуля записал видеопоздравление в честь Дня пехоты Вооруженных сил Украины.

"Хочу всех поздравить с Днем пехоты. Именно пехота является опорой и костяком украинской армии, народной армии. Спасибо вам за то, что вы сделали за 6 лет и продолжаете делать с огромным героизмом и самоотдачей. Горд быть знаком с настоящими воинами-пехотинцами, горд дружбой с вами, ребята. Вечная слава павшим. Знаю, отомстим и победим. С праздником вас, ребята. Спасибо вам", – сказал Зозуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля Зозуля помог Вооруженным силам Украины, закупив тесты на коронавирус и защитные маски, которые вскоре окажутся в распоряжении ВСУ.

Напомним, что ранее Зозуля купил специальную шарнирно-сочлененную кровать для городской больницы Альбасете, но его благородный поступок не был по достоинству оценен испанскими болельщиками, которые продолжают называть его нацистом.

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