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16 апреля • обновлено в 16:26
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Отобрать ЧМ-2022 у Катара: экс-президент ФИФА сделал неожиданное заявление

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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, которого отстранили от футбольной деятельности на шесть лет, заявил, что у Катара все еще могут отобрать право на проведение ЧМ-2022.

Как сообщает издание Yahoo! Sports, он считает, что если документы, опубликованные Министерством юстиции США на прошлой неделе, позволят доказать подкуп чиновников ФИФА во время голосования за выбор страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, то первенство могут перенести в другую страну.

Йозеф Блаттер

Йозеф Блаттер

SportBox

В качестве возможной замены Катару Блаттер назвал Германию, США и Японию. Первый варинт он считает маловероятным, поскольку ЧМ-2018 состоялся в Европе. Соединенные Штаты вместе с Мексикой и Канадой были выбраны хозяевами мирового первенства в 2026 году, однако экс-президент ФИФА не сомневается, что в США смогут справиться с этой задачей. Что касается Японии, то она так же, как и Катар, подавала заявку на проведение ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство юстиции США опубликовало данные о подкупе представителями России и Катара чиновников ФИФА ради получения права на проведение чемпионатов мира 2018-го и 2022-го годов, соответственно.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
ЧМ-2022
Персона
Йозеф Блаттер
Тег
ФИФА
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