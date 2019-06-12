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/Новости футбола

"Отобрали": лидер сборной Италии U-20 разрыдался в прямом эфире после поражения от Украины

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Лучший бомбардир молодежной сборной Италии на чемпионате мира-2019 Андреа Пьянамонти не смог сдержать эмоций после проигрыша Украине в полуфинале турнира.

Футболист разрыдался во время послематчевого интервью из-за того, что судья после просмотра видеоповтора отменил гол его команды в компенсированное время при счете 1:0 в пользу "желто-синих".

Андреа Пьянамонти

Андреа Пьянамонти

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"Это так больно, потому что мы верили в победу. Они отобрали у нас гол в концовке, но мы уверены, что он забит правильно. Это футбол. Мы отдали все в этом полуфинале. Но футбол бывает и таким", – сказал Пьянамонти в интервью Rai.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в финале чемпионата мира U-20 в субботу, 15 июня, сыграет с командой Южной Кореи.

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Место
ПольшаГдыня
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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Елисеева Юлия
Елисеева Юлия
Мoя 6лaгодapноcть всeм тeм, ктo пoкaзaл мнe прекpаcный сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/iuvyx2 Пpoсто пpойдя oпpоc пoлучилa почти полyгoдoвую зарплaту)) Пoльзуйтecь, пока eщe ecть вoзможнocть=)
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Виня Ксения
Виня Ксения
Сначала был грубый фол, а потом гол. Поэтому правильно судья отменил гол. Еще как минимум желтую карточку должен был показать и назначить штрафной, но уже матч заканчивался и итальянцев пожалели. Попов за меньшее был удален, хотя там вторую желтую было не за что давать, так как удара локтем не было со стороны Попова, а Скомака зарядил локтем по лицу Бондарю.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Если Украина возьмет золото - их утешить только то что они проиграли чемпионам
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