Отношение резко изменилось, – Ребров о работе в "Динамо"

Александр Чеканов Футбол 20:26, 22.06.2020 Обновлено: 20:33, 22.06.2020

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров признался, что к нему стали хуже относиться на третий год работы в клубе.

По мнению наставника "Ференцвароша", это было связано с не самыми удачными результатами команды.

"Тренер должен быть готов ко всему. Я рад, что сейчас есть успех. Команда прогрессирует, мне здесь нравиться работать. Но мы все понимаем, чем мы занимаемся. Ко мне хорошее отношение было и в "Динамо" в первые два года. Профессия тренера подразумевает такое отношение: когда у тебя есть успех – все рады. Я вспоминаю свой третий сезон в "Динамо". Конечно, отношение резко изменилось", – заявил Ребров "Профутболу".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Сергей Ребров может вернуться в киевское "Динамо" в случае отставки Алексея Михайличенко.

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