Отношение к России: скандальный комментатор из РФ покрыл матом Домагоя Виду

Скандальный российский комментатор Василий Уткин отметился ругательством в адрес бывшего капитана киевского "Динамо" Домагоя Виды. Гневную реакцию журналиста вызвало высказывание футболиста сборной Хорватии в поддержку Украины после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года.

"Вида долгое время играл за киевское "Динамо", и его отношение к России и российской сборной неотделимо от того, как к нам относятся его друзья, в том числе и по этой украинской команде. В конце концов, ничего уничижительного о России Вида не сказал, а его отношение – это его отношение. Но я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного дол***ба. Это слово употребляют даже на Первом канале, поэтому я считаю возможным говорить его на YouTube", – приводит слова Уткина Sports.ru.

Напомним, Домагой Вида посвятил победу над сборной Россией на ЧМ-2018 украинцам. После матча вместе со скаутом "Динамо" Огненом Вукоевичем он записал видео, в котором выкрикнул "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла официальное решение об участии Домагоя Виды в полуфинале ЧМ-2018 с Англией.