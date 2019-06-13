Отменили: Кокорину и Мамаеву вынесли новый приговор

Мосгорсуд принял решение отменить приговор российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину за разбойные нападения в октябре прошлого года.

Рассмотрев апелляцию осужденных, суд вынес новое решение по экс-игрокам сборной России. Сроки пребывания спортсменов под стражей оставили прежними: полтора года Кокорину, год и пять месяцев Мамаеву.

Новости Появилось видео с реакцией Мамаева на приговор суда

При этом в новый приговор добавился пункт "А" ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Александр Кокорин и Павел Мамаев Чемпионат.com

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