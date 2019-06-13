Отменили: Кокорину и Мамаеву вынесли новый приговор

Мосгорсуд принял решение отменить приговор российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину за разбойные нападения в октябре прошлого года.
Рассмотрев апелляцию осужденных, суд вынес новое решение по экс-игрокам сборной России. Сроки пребывания спортсменов под стражей оставили прежними: полтора года Кокорину, год и пять месяцев Мамаеву.
При этом в новый приговор добавился пункт "А" ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
Александр Кокорин и Павел Мамаев
Чемпионат.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александра Кокорина и Павла Мамаева 8 мая Пресненский суд Москвы признал виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.
8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.
Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.
11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.
Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.
6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.
О спорте и не только – в нашем Instagram!