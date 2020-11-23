Отмена матча Швейцария – Украина: обзор спортивных СМИ

Отмена заключительного поединка группового этапа Лиги наций между Швейцарией и Украиной стала главной темой минувшей недели, обошедшей фактически все отечественные спортивные издания.

ЧТО ПРОПИСАЛ ДОКТОР?

Накануне вояжа в Люцерн сборная Украины пребывала в шаге от сохранения прописки в элитном дивизионе Лиги наций. Несмотря на поражение в Германии при неплохом уровне игры, задачу "сине-желтым" упростил гол Жерара Морено на последних минутах в параллельном матче со Швейцарией. Этот точный удар принес Испании непростую ничью, а альпийцев оставил в трех очках позади украинцев. Так что в заключительной встрече команде Андрея Шевченко достаточно было не уступить сопернику или не проиграть со счетом в два мяча, а также 0:1 и 1:2. Более чем достижимая цель, особенно если учитывать прошлую победу наших парней в Киеве (2:1).

Однако пандемия коронавируса в очередной раз внесла свои коррективы…

К сожалению, "немецкий сценарий" с положительными тестами повторился и в Швейцарии, только в этот раз подопечные Андрея Шевченко прочувствовали на себе негативные последствия COVID-19 с еще большей силой. За день до ранее запланированной даты матча коронавирус выявили у Дмитрия Ризныка, Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, что поставило проведение встречи под угрозу.

Несмотря на то, что сборная Украины получила разрешение провести предматчевую тренировку, пройти дополнительное тестирование команде все-таки пришлось. Результаты вновь оказались неутешительными: на этот раз для Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового.

"Хоть результаты тестов Кривцова и Мораеса оказались ложными (футболисты ранее уже переболели коронавирусом в Шахтере), кардинально ситуацию это не изменило. Швейцарские власти запретили проводить матч и отправили всех представителей сборной Украины на карантин. И Украинская ассоциация футбола, и Швейцарская ассоциация футбола, и УЕФА были готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркнул все планы", – пишет Football.ua (18.11.20).

УЕФА выступил с официальным заявлением относительно несостоявшегося поединка Лиги наций. Согласно ему, украинцам предстоит ожидать вердикта контрольно-дисциплинарного и этического комитета.

"После очередных положительных тестов на COVID-19 среди членов сборной Украины швейцарские власти приняли решение отправить всю украинскую делегацию на карантин. Украинская ассоциация футбола подтвердила, что у нее нет другой команды, которую можно выставить на матч против Швейцарии сегодня или завтра. Таким образом, намеченный на 17 ноября 2020 года матч Лиги наций УЕФА сыгран не будет. Дело будет передано в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанцию УЕФА. Она примет решение согласно особым правилам, относящимся к соревнованиям УЕФА среди национальных сборных", – гласит сообщение на официальном сайте Европейского футбольного союза. (Ru.uefa.com, 17.11.20).

Новость оказалась настолько резонансной, что с каждым разом в прессе стала появляться все новая и новая информация о происходящих событиях и их возможных вариантах развития. Одним из главных информаторов о текущем положении дел в стане команды Андрея Шевченко выступило… ведущее издание Швейцарии Blick. Его вбросы, при полном молчании официальных украинских источников, обильно тиражировали отечественные СМИ.

Именно так футбольная общественность нашей страны узнала о заявлении главного врача кантона Люцерн Роджера Харшталля. Тот объяснил, что ситуация с коронавирусом в сборной Украины, якобы, вышла из-под контроля, поэтому он принял решение отменить матч.

"Несмотря на отрицательные результаты тестов, существует вероятность, что к концу недели они превратятся в положительные. Мы не можем исключать возможность, согласно которой якобы здоровые футболисты могут быть переносчиками коронавируса, поскольку инфекция еще не успела проявиться на момент тестирования. Именно поэтому сборная Украины оказалась на карантине. Я на 100% уверен в этом решении. Конечно, мне хотелось бы, чтобы поединок состоялся и Швейцария одержала заслуженную победу, но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе", – в частности, приводит слова Р.Харшталля Obozrevatel.com (17.11.20).

ТИШЕ ВОДЫ, НИЖЕ ТРАВЫ

Парадокс, но даже после такого заявления швейцарского эскулапа от ФФУ/УАФ не последовало ожидаемых комментариев. Вместо того, чтобы первыми поднять информационную волну и оповестить всех, высказать недоумение и протест, со стороны нашей ассоциации мы наблюдали какую-то стыдливую тишину. И на фоне этого безмолвия альпийская пресса продолжала рассказывать нам, что происходит с нашей же сборной!

"Не от УАФ, а из швейцарских СМИ приходится узнавать о попытках украинской стороны спасти эту игру. Если верить авторитетным швейцарским изданиям (а верить приходится, ибо УАФ молчит), Украина сообщила, что работает над вопросом доставки в Швейцарию команды U21 или U20, которая могла бы сыграть вместо национальной сборной. Однако если это правда, то воспринимать ее (правду) стоит разве как имитацию бурной деятельности. U20 сейчас вообще не в сборе, а у U21 в день матча национальной сборной команды был запланирован (и состоялся по графику) официальный поединок квалификации чемпионата Европы против Северной Ирландии", – замечает Ua-football.com (18.11.20).

Минимум, что должна была сделать ФФУ/УАФ в этой ситуации – немедленно и громогласно объяснить все обстоятельства, ответить на вопросы: были ли попытки собрать новую команду, если были – то почему оказались неудачными, что и подчеркнуто в коммюнике официального сайта УЕФА, кто рассматривался в качестве кандидата в "новую" команду и так далее.

"Вопросов немало. Но главный из них – а попытался ли хотя бы кто-то защитить футбол и национальную сборную Украины? 13 здоровых игроков в заявке команды Шевченко было. Протокол УЕФА о проведении матчей в эпоху коронавируса – весьма гибкий и матч можно было провести. "Динамо" в Испании против "Барселоны" играло с прямым нарушением этого протокола, не имея вратарей, заявленных по списку А. Но разрушать сетку турнира никто не стал. А почему нет реакции на некорректные слова врача кантона Люцерн о том, что он предпочел бы видеть, как Швейцария получит три очка обычным способом? А что, он уверен, что три очка команде Петковича достанутся необычным способом? И почему бы не потребовать от швейцарской стороны объяснений по Мораесу и Кривцову: почему им предоставлена свобода передвижения (не отправлены на карантин), но запрещено выходить на футбольное поле? И не диссонирует ли эта "карусель" с ситуацией, в которой недавно оказался один из лидеров швейцарской сборной Джердан Шакири? Когда его тест, сделанный во время пребывания в сборной, сначала дал положительный результат, а повторное исследование показало, что игрок здоров. Испания не требовала перенести матч, а Шакири с разрешения УЕФА появился на поле. Позволяли руководители европейского футбола играть и Кривцову с Мораесом. Вопросы без ответов…" – сокрушается Ua-football.com (18.11.20).

Интересно, что первая информация по сложившейся ситуации от украинской ассоциации появилась на ее официальном сайте лишь ночью 18 ноября. Речь шла о том, что сборная готова провести матч, поскольку имеет в составе как минимум 13 необходимых "чистых" футболистов. Это прозвучало, как гром среди ясного неба, поскольку ранее даже пресс-атташе национальной команды Александр Гливинский на своей странице в Facebook сообщил о возвращении "сине-желтой" дружины домой. Очевидно, федерационная "новость" была опубликована для обоснования нашей будущей позиции во время слушания дела в Дисциплинарном комитете УЕФА.

"Довго чекати на розгадку цього ребусу не довелося, а все пояснив функціонер збірної Швейцарії П'єрлуїджі Тамі. Він сказав, що вважає недостатніми дії української сторони щодо проведення цього матчу і переконаний, що УАФ не задіяла всіх можливих важелів. Тому, на думку Тамі, це має бути технічна поразка для України. Тепер ви розумієте, для чого робилася ота вранішня заява? Це просто оформлення для себе алібі на майбутнє, щоб було що показати високим європейським чинам" – уверен Sportanalytic.com (18.11.20).

Хотелось бы верить, что у ФФУ/УАФ действительно имеются все аргументы, она знает, как вести защиту и готова к ней. Что у украинской федерации нет боязни идти наперекор Швейцарии, где, как известно, базируется штаб-квартира Европейского футбольного союза.

"Справа щодо скасованого поєдинку Ліги націй УЄФА в групі 4 Ліги А Швейцарія – Україна вже наступного понеділка, 23 листопада, може буде розглянута Контрольно-дисциплінарним комітетом УЄФА. Українська асоціація футболу вірить в об’єктивне й неупереджене рішення в цьому питанні. Зі свого боку офіційно підтверджуємо незмінність позиції УАФ у цій справі: національна збірна України була готова до поєдинку в тому складі, який перебував у Швейцарії, і з нашого боку було докладено всіх можливих зусиль для того, щоб гра відбулася", – уверяет официальный сайт организации. (Uaf.ua, 20.11.20).

Ресурс также приводит высказывания менеджера сборной Алексея Таргонского и доктора Артура Глущенко, которые подтверждают неоднозначность решений врача Р.Харшталля и поведение швейцарской стороны в целом.

"У кімнаті переговорів перебувало все наше керівництво та цей лікар. Він одразу дав зрозуміти, що розглядає цю гру виключно з медичної точки зору, тому новини можуть бути негативними для нас. Лікар зауважив, що керується виключно нормативними актами кантону Люцерн, згідно з якими, якщо в команді є інфекція, проводити гру не можна. Хоча за Протоколом УЄФА про повернення до гри, якщо в нас у команді є 13 гравців із негативними тестами, ми можемо спокійно проводити гру. До того ж, зважаючи на те, що тести були позитивними навіть у двох гравців, які нещодавно перехворіли на Covid, а тому викликали певний сумнів, ми запропонували лікарю Люцерну ще раз протестувати нас. Ми запропонували здати тести 17-го, дочекатися їхніх результатів і 18-го зіграти матч тими гравцями, які були в Швейцарії в складі збірної України. Але лікар не погодився на цю пропозицію і при цьому додав, що він не проти, щоби Швейцарія обіграла нас на футбольному полі, тому що він є фанатом футболу і своєї збірної", – сообщает А.Таргонский. (Uaf.ua, 19.11.20).

"Дивне рішення і ще більш дивна ситуація загалом, яка сталася перед запланованим матчем одного з найпрестижніших міжнародних турнірів, який проходить під егідою УЄФА. Особливо абсурдним це виглядає на тлі того, що в Люцерні в цей же час працювали ресторани та інші заклади для відвідувачів, куди можна спокійно зайти без попереднього тестування на COVID-19. Але для місцевого головного санітарного лікаря більшу небезпеку становили наші футболісти, які перед цим отримали негативні результати тестів", – берет слово Артура Глущенко. (Uaf.ua, 20.11.20).

По подсчетам сайта Komandaonline.com перед заседанием КДК УЕФА соотношение по фактам 4:1 в пользу Украины перед Швейцарией, а именно:

"1) У Украины было 18 игроков с подтвержденными негативными тестами на Covid-19 (при требуемых 13) и команда готова была выйти на игру; 2) Украина настаивала на проведении еще одного теста для окончательного решения по проведению матча, но получила от швейцарской стороны отказ; 3) Украина готова была направить полностью новый состав футболистов, вместо всех тех, кто был помещен на карантин, но 17 ноября свой официальный матч провела сборная Украины U-21 и таким образом выполнить это условие было физически невозможно; 4) По прибытию в Украину все члены делегации после взятых проб в лаборатории, сертифицированной УЕФА, получили негативные результаты на коронавирус. Единственный аргумент, на который будут полагаться швейцарцы состоит в том, что матч был отменен на основании решения местных властей в связи с опасностью распространяя пандемии в регионе Люцерн". (Komandaonline.com, 21.11.20).

Если действительно все происходило согласно протоколам и так, как повествует украинская федерация, напрашивается возмутительный вывод – швейцарцы злонамеренно пытаются отобрать у Украины очки за счет возможного технического поражения "сине-желтых". С другой стороны, опасение вызывает тот факт, что с самого начала всю эту историю в деталях мы узнали в интерпретации швейцарских СМИ. Поэтому здесь явно присутствует некая недосказанность со стороны ФФУ/УАФ. Вот только бы за эту недосказанность в итоге УЕФА не наказал сборную.

УКРАИНСКОЕ ПРОТИВОЯДИЕ

К чести альпийских медиа, не все они поддерживают вердикт своих властей в отношении отмены поединка с Украиной. А после информации о негативных ПЦР-тестах всей сборной Украины, которые были сделаны по прилету команды из Цюриха в Борисполе в сертифицированной лаборатории УЕФА, тон тамошних СМИ и вовсе изменился. Бравурные сообщения о неизбежной кабинетной победе их сборной над украинцами, наоборот сменились тревожными нотками о возможном поражении.

"Присуждение одной из сторон технического поражения/победы выглядит наиболее вероятным. Особенно с учетом информации об отрицательных тестах команды Андрея Шевченко в Киеве. Мы легко можем представить себе наше поражение. Украина всегда заявляла, что готова сыграть. Но власти Швейцарии, а затем УЕФА запретили матч, хотя сейчас понятно, что его проведение не способствовало бы распространению вируса. Это может серьезно повлиять на решение УЕФА", – обеспокоена Tribune de Genève (Tdg.ch, 19.11.20).

А одно из самых влиятельных изданий в Швейцарии Tages Anzeiger сообщило буквально следующее:

"Швейцарские органы здравоохранения теперь также говорят: "Департамент здравоохранения и социальной защиты заявил, что тесты, проведенные 16 ноября 2020 года, не проводились врачом кантона или каким-либо другим сотрудником департамента здравоохранения и спорта (Dige). Ни кантонский врач, ни какой-либо другой сотрудник Dige не участвовал в последующем лабораторном анализе тестов – то же самое относится к выбору лаборатории для его оценки". (Tagesanzeiger.ch, 20.11.20).

Иными словами, швейцарские ответственные лица, принимая решение об отмене матча даже не знали, какая лаборатория проводила тестирование сборной Украины и была ли она сертифицирована УЕФА. А это очень важно, так как речь идет не о чем-то общем, а об отмене конкретного официального матча под эгидой Европейского футбольного союза.

Кроме того, диаспора украинцев в Швейцарии на своей странице в Facebook обратила внимание на избирательную "принципиальность" самого санитарного врача города Люцерн, который запретил украинским футболистам сыграть матч Лиги наций.

Громада отмечает, что таким принципиальным Департамент здравоохранения и социальной политики кантона был не всегда. Так, в начале ноября этот же доктор дал разрешение на проведение встречи чемпионата Швейцарии между "Люцерном" и "Цюрихом", хотя в составах обеих команд накануне были обнаружены игроки с положительными результатами тестов на COVID-19. Инфицированных футболистов этих команд отправили на изоляцию, а остальным провели дополнительное тестирование.

"Эта спорная и довольно запутанная ситуация, в отличие от случая со сборной Украины, не вызывала возражений у Департамента здравоохранения и социальной политики Люцерна и решилась быстро", – говорится в заметке и акцентируется на том, что FC Luzern затем благодарил врача кантона Роджера Харсталла за "оперативное и плодотворное сотрудничество по данному вопросу", – приводит заключительную выдержку из обращения диаспоры Interfax.com.ua (20.11.20).

Так что не все однозначно. Более того, следует учитывать, что возможное техническое поражение сборной Украины создаст прецедент – местные врачи начнут массово принимать решения, которые помогут присудить "кабинетные" победы их сборным.

Важно, чтобы ФФУ/УАФ на разбирательстве вновь не сыграла в "молчание ягнят", а педалировала на эти факты и отстаивала свою позицию. Ведь сами члены сборной сделали все от них зависящее, чтобы у ее работодателей на руках оказалось бесспорное доказательство – национальная команда не нарушила регламент. Это широко отмечалось в прессе, которая на протяжении всего сыр-бора горячо поддерживала команду Шевченко и ее тренерский штаб.

"Збірна України виконувала усі приписи, які вимагає протокол УЕФА "Повернення до гри" – регулярні ПЛР-тести, постійне носіння захисної маски (знімали лише у своїх готельних покоях і перед тарілкою у ресторані), соціальна дистанція, постійна дезінфекція рук і відсутність контактів з навколишнім світом. Якщо й були тренери чи гравці десь без масок, то суто у роздягальні, на тренуванні чи під час гри – як відомо, саме це і дозволено протоколом. Тому підстав бачити бодай якусь провину Збірної України у тому, що відбулося поширення коронавірусу у команді, просто немає", – подтвердил пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский на своей странице в Facebook. (Footboom.com, 17.11.20).

По сути, для технического поражения нашей сборной нет веских оснований. Более того – ближе к "технарю" могут оказаться сами швейцарцы. Вопрос в том, как УЕФА расценит решение об отправке всего состава команды на карантин, не является ли это злоупотреблением правом и ситуацией со стороны государства соперника. Если злоупотребления не было – тогда жребий. Если перестарались с карантином – техническое поражение Швейцарии. Переноса матча, скорее всего, не будет: если дело передано в дисциплинарный комитет, то, соответственно, перед этим Европейский футбольный союз уже решил не переносить игру.

"Думаю, у нашей стороны есть все доводы, чтобы довести, что мы, как минимум, не достойны технического поражения. Я считаю, что исход должна решить переигровка. Мы должны все-таки сыграть этот матч. …Я однозначно могу сказать, что мы выполнили протокол. И у нас было достаточно количество игроков. Нашей вины однозначно в этом нет. Думаю, что комиссия будет разбираться. И обязана вынести правильное решение. Потому что от этого решения будет зависеть будущее многих ситуаций, которые мне бы даже не хотелось представить. Если есть даты переигровки, то это был бы лучший вариант. Думаю, эта игра должна быть сыграна. Судьба матча должна решиться в игре. Если нет дат для переигровки – есть другие механизмы. Но однозначно о техническом поражении той или иной команды не должно быть и речи", – резюмировал в программе "Великий футбол" (22.11.20) главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

СУДЬБА РОТАНЯ

Еще один вопрос, который в скором времени предстоит решить ФФУ/УАФ, – определить судьбу тренерского штаба молодежной сборной страны. Ведь нынешние наставники со своими обязанностями не справились, провалив отборочную кампанию на чемпионат Европы-2021.

На прошедшей неделе "молодежка" на мажорной ноте завершила уходящий год, однако это не тот случай, когда последнее запоминается больше всего. Главный тренер Руслан Ротань и его подопечные не смогли решить турнирных задач, заняв только третье место в не самой сильной отборочной группе.

Дания, Румыния, Финляндия, Северная Ирландия и Мальта – таковой оказалась пятерка наших соперников. За исключением мальтийцев, остальные оппоненты – примерно одного уровня. Хорошего, но не топового. Учитывая вливание в команду многих чемпионов мира среди 20-летних, именно "сине-желтые" накануне старта рассматривались в качестве главного претендента на первенство в секстете. Но, на деле все оказалось иначе.

"Думаю, что оценка неуместна, потому что мы не вышли на Евро. И оценивать нас не стоит. Кто-то в индивидуальном плане вырос, заиграл в клубе, в ЛЧ, в ЛЕ, в заграничных клубах. Индивидуально мы однозначно выросли. Но как команда мы не добились результата. Оценки мы не заслужили …Не знаю. Впереди Конгресс, где будут оценивать мою работу. Я не могу быть уверен в этом. Как будет. Я должен, как и каждый тренер, отвечать за результат. Я готов", – подвел итог сам Ротань. (Ua.tribuna.com, 20.11.20).

Впрочем, по информации СМИ, нынешний наставник скорее всего останется во главе "молодежки", несмотря на негативные результаты его работы.

"Результаты молодежной сборной Украины не скажутся на дальнейшей карьере главного тренера Руслана Ротаня. На предстоящем исполкоме УАФ не будет подниматься вопрос о смене наставника в сборной Украины U-21. Таким образом, Руслан Ротань продолжит исполнять обязанности главного тренера и будет продолжать подготовку молодежной сборной к новому отборочному циклу", – уверены в Meta-ratings.com.ua (18.11.20).

Другое дело, что журналисты скептически настроены на продолжение сотрудничества национальной ассоциации с 37-летним специалистом.

"Слышал, что конгресс оставит Ротаня и его штаб во главе молодежки. Не пишу "к счастью" или "к сожалению" – покажет следующий отбор, но, по-моему, совершенно незаслуженно", – прокомментировал информацию заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов. (Dynamomania.com, 21.11.20).

"Почему-то есть внутренняя уверенность, что и на следующий отборочный цикл нашу "молодежку" будет тренировать нынешний тренерский штаб. …И, если честно, я бы не отправил его на переcдачу. Потому что не вижу этого самого прогресса. А вот у Головко, уж извините, видел. Тем более у Петракова, которого после триумфа в Польше нужно было ставить главным в "молодежке", но тогда побоялись обидеть "хорошего человека". Хотя, понятное дело, c Черепановой горы виднее. Если наших футбольных боссов устраивает тренер, который со своей командой борется лишь за третье место в не самой сильной группе, то так тому и быть. Однако напомню, что предыдущего за это уволили, а нынешний обещал бороться за первое. Но, как говорит Мирон Богданович, "то таке", – ерничает Валерий Василенко на страницах Sport.ua (18.11.20).

Словом, настроение медиа понятно, и оно обусловлено результатом команды, вернее его отсутствием. А вот что решит федерация – загадка. И как всегда – со многими неизвестными…