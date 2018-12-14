''Откуда эти глупости?'' Футболиста "Динамо" вывели из себя

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко опроверг информацию о том, что главной причиной поражения в матче Лиги Европы с "Яблонецом" он назвал отсутствие у команды мотивации.

По словам 19-летнего футболиста, в силу своего молодого возраста он всегда заряжен на борьбу. "Мне даже трудно понять, откуда такие глупости могли появиться. Я действительно разговаривал с фанатами. Подошел к сектору, подарил им свою футболку. Затем был вопрос от ребят: "Как так? Вам что не хватило мотивации?" Ответил так, как думаю: "В Динамо" я 8 лет и хочу играть за киевлян еще как минимум столько же. О каком отсутствии мотивации может идти речь? Тем более, мне всего 19 лет", – прокомментировал Миколенко для UkrBall.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Динамо" Виктор Цыганков выступил с критикой партнеров за поражение в заключительном матче 2018 года.