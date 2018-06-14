Открытие ЧМ-2018: онлайн дня

На московском стадионе "Лужники" в четверг, 14 июня, состоится церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и стартовый поединок турнир, в котором сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

За полчаса до стартового свистка аргентинского рефери Нестора Питаны на поле начнется официальная церемония открытия. Мероприятия решили бойкотировать все мировые лидеры. Москву посетят представители азиатских и африканских государств, а также главы непризнанных республик – Абхазии и Южной Осетии.

Во время концерта, который будет сопровождать церемонию, выступят британский певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина. Британца на родине раскритиковали за согласие выступить в "Лужниках", назвав это постыдным поступком и пособничеством PR-компании Владимира Путина.

Отметим, что ЧМ-2018 начался со скандала. Так в Санкт-Петербурге были избиты двое французских болельщиков, а в Москве китайского фаната ограбили на миллион рублей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям следить за открытием мирового первенства в режиме онлайн.

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