Откровения Игоря Суркиса: обзор спортивных СМИ

Несмотря на чемпионство "Шахтера", главную прессу на минувшей неделе собрало "Динамо". Столичный клуб также на шаг приблизился к трофею. А большое интервью его президента вызвало огромный резонанс в украинском футбольном сообществе.

ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ

Второй год подряд в финал Кубка Украины могла выйти команда, выступающая во втором дивизионе. Однако для этого "Минаю" на своем поле необходимо было обыграть вице-чемпиона страны – киевское "Динамо".

"Це вже друга кубкова дуель команд за останні 2 сезони. У попередньому розіграші кияни здолали закарпатців з рахунком 3:1 та вийшли у чвертьфінал, де їх зупинив Шахтар. Зараз же Динамо взяло реванш у "гірників", а також обіграло Олександрію на шляху до півфіналу. Минай вибив Інгулець, Львів, Волинь і Калуш", – напоминает Football24.ua (17.06.20).

Впрочем, если при предыдущем свидании соперников просматривалась интрига, градус которой вырос непосредственно во время игры, когда младшие по классу повели в счете, то в минувшую среду все было ясно еще до начала поединка. Во всяком случае, специалисты и СМИ иного исхода, кроме как победы "Динамо", не предрекали.

"Киевляне подошли к матчу в явно лучшей готовности, ведь за последние две с половиной недели успели провести три тура в Премьер-лиге. "Минай" же официальных поединков еще в этом году не проводил, только недавно клубы Первой лиги договорились доиграть чемпионат", – приводит главный аргумент в расстановке сил Sport.ua (17.06.20).

Да, столичная команда имела только три дня отдыха после сложной победной встречи с "Зарей" (3:1). Однако глубина состава позволяла главному тренеру "бело-синих" Алексею Михайличенко провести ротацию, что он и сделал, внеся сразу семь изменений в основу по сравнению с последним поединком.

"После игры с "Зарей" мы не могли не изменить состав, постарались по возможности его освежить. Ведь было потрачено много эмоциональных и физических сил, и было очень важно качественно провести матч", – объяснил наставник киевлян на послематчевой пресс-конференции. (Fcdynamo.kiev.ua, 17.06.20).

В итоге, согласно всем прогнозам, разница в классе между противниками оказалась более чем заметная. Киевляне не испытали ни малейших проблем, и за счет мастерства и опыта одержали победу. Дублем отличился Миккэль Дуэлунн, забив первый мяч уже на 9-й минуте, во многом предопределив исход противостояния.

"Быстрый гол динамовцев выбил Минай из колеи. Подопечным Алексея Михайличенко уже не нужно было форсировать ход событий на поле, они действовали с позиции силы. Хозяева, на мой взгляд, оказались к этому не готовы. Гости сыграли ровно, хотя чувствовалось, что при необходимости они могут прибавить, а Минай – нет", – акцентировал внимание на этом факторе эксперт Виктор Ряшко в интервью "Команде №1" (18.06.20).

Преимущество "Динамо" могло быть более солидным. Но Фран Соль в середине первого тайма не реализовал пенальти, а гол Беньямина Вербича после перерыва был отменен арбитром Екатериной Монзуль из-за офсайда при VAR-вмешательстве. В свою очередь "Минай" так и не смог хотя бы раз попасть в створ. Несколько атак таили опасность, но не более того. Лишь в компенсированное время закарпатцы едва не размочили счет, однако дальний удар Богдана Оринчака приняла на себя штанга.

"Сейчас же (не хочу расписываться за всех болельщиков) я лично получаю удовольствие от игры "Динамо". Игра команды с "Александрией", последние полчаса с "Зарей", сегодняшний матч меня порадовали. Скорости, острота, комбинации... Никто, даже Вербич, не перетягивал одеяло на себя. Это еще не тот случай, когда хочется воскликнуть "Остановись, мгновенье!". Наоборот, хочется продолжения банкета и появления на столе еще более вкусных, более изысканных блюд", – отметил Андрей Шахов на страницах Fraza.ua (18.06.20).

"Динамо" вышло в финал Кубка Украины, который состоится 8 июля на "Арене Львов". Соперник "бело-синих" в решающем поединке турнира определится по итогам второй полуфинальной встречи – 24 июня отношения выяснят "Мариуполь" и "Ворскла".

КОГДА ГРЯНЕТ ГРОМ

К сожалению, не обошлось и без ложки дегтя в футбольной бочке. Матч в Минае запомнился не только кубковыми перипетиями, но и болельщиками. На игру пришли посмотреть несколько сотен человек, причем тотальное большинство – без масок. Это как понимать? – негодует пресса.

"Остается, пожалуй, главный вопрос по поводу: а как этот матч вообще мог состояться в Закарпатской области? Вот как быть с правилами карантина, которые в регионе совершенно не ослабляли и не снижали? Более того, ладно бы сыграли в закрытом режиме – пресловутые 200 персон на игре, считая участников. Но они, эти правила, на матче нарушались самым что ни есть злостным и беспардонным образом! Сотни болельщиков прильнули к ограде стадиона с длинной "неотрибуненной" стороны и, конечно, даже близко не соблюдали все эти маски с дистанциями. Кто ответит? Или гром не грянет – креститься не будем, на "авось" проскочим?.." – в частности, вопрошает к футбольным властям главный редактор еженедельника "Футбол" (18.06.20) Артем Франков.

Вопросы скорее риторические. Ведь та же ФФУ/УАФ, которая, собственно, и проводит розыгрыш Кубка с 2017 года, двумя неделями ранее сама наплевательски отнеслась к карантинным нормам и украинскому законодательству.

Речь о нелегально состоявшихся 7 июня во Львове сначала исполкома, а затем и Конгресса национальной ассоциации. Мало того, что прошли они в области с тяжелой эпидемиологической ситуацией, так еще и с прямым нарушением постановления Кабмина №392 от 20 мая. Согласно ему, недопустимы мероприятия с участием более пятидесяти человек, собранных вместе. А на "Арене Львов" присутствовало больше двухсот делегатов!

Произвол со стороны УАФ вызвал возмущение у футбольной общественности и СМИ, жестко раскритиковавших чиновников из Дома футбола. Первый кубковый полуфинал только подлил масла в огонь, в который раз продемонстрировав: все, за что берется ФФУ/УАФ, оборачивается проколами и покрывается налетом скандальности. Вопиющая некомпетентность уже стала визитной карточкой руководства федерации.

МИФОЛОГИЯ РУКОВОДСТВА УАФ

В минувшую пятницу, 19 июня, на официальном сайте Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта появилось сообщение по так называемому "делу Павелко".

Профильный Комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу в первом чтении проект Постановления "Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України), головою Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Верховної Ради України восьмого скликання Павелком А.В. при вирішенні питання фінансування та реалізації бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" у 2017-2018 роках", (реєстр. № 3484).

Проектом Постановления, в частности предлагается:

"– Верховній Раді України взяти до відома попередній звіт Тимчасової слідчої комісії; – рекомендувати Офісу Генерального прокурора вжити заходів реагування за фактами, наведеними у звіті Тимчасової слідчої комісії; – Офісу фінансового контролю та Рахунковій палаті протягом 2 місяців з дня набуття чинності цієї Постанови здійснити фінансовий аудит та аудит ефективності виконання бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України" у 2017-2018 роках"; – сприяти діяльності ТСК та забезпечити інформацією, матеріалами та документами, що стосуються предмету її діяльності з додержанням строків, установлених статтею 19 Закону України "Про статус народного депутата України" (Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Офісу Генерального прокурора, Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству розвитку громад та територій України (Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України), Національній поліції, центральним органам виконавчої влади та місцевим державним адміністраціям, іншим органам державної влади); – продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії на 6 (шість) місяців, по закінченню яких заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України остаточний звіт Тимчасової слідчої комісії". (Komsport.rada.gov.ua, 19.06.20).

Вскоре парламент рассмотрит вопрос о продолжении работы ВСК. Решительно настроены ее члены, хватает и материалов следствия, чтобы в скором времени вынести окончательный вердикт.

Интересно, что некоторые СМИ в преддверии рассмотрения вопроса о продлении работы ВСК вновь поставили заезженную пластинку о том, что именно экс-президент ФФУ Григорий Суркис якобы инициировал создание Комиссии для сведения личных счетов.

Ответ не заставил себя долго ждать. В свойственной ему жесткой, но аргументированной манере почетный член УЕФА не оставил и камня на камне от этой мифологии.

"Хочу развеять сразу несколько мифов, которые гуляют коридорами парламента. Они касаются меня лично в контексте создания Верховной радой специальной ВСК, которая расследует махинации с деньгами госбюджета, направленных в 2017-2018 годах на строительство футбольных полей. "Павелко-гейт" возник вовсе не по итогам рассмотрения полицией заявления Суркиса. Его не существует в природе. Зато довольно весомо и вполне зримо дамокловым мечом над репутацией руководства УАФ давно повисли более десятка журналистских расследований независимых украинских и зарубежных СМИ", – заявил Григорий Суркис в комментарии "РБК-Украина" (19.06.20).

Действительно, нетрудно отследить хронологию и убедиться, что именно пресса вызвала общественный интерес к данной теме. И уже затем журналистский фактаж привлек внимание представителей президентской фракции в Верховной Раде. Там резонансные материалы о коррупции под крышей Дома футбола сочли достаточным основанием для специального депутатского расследования. Об этом неоднократно говорилось в прессе и подчеркивалось на заседаниях самой ВСК.

"Второй миф зиждется на ошибочном тезисе о якобы существующей конкуренции между Суркисом и Павелко. Ее не может быть по определению. У нас разная жизненная философия, шкала ценностей и приоритетов. Разные задачи применительно к футболу. Я, к примеру, в течение многих лет аккумулировал и активно вкладывал в его развитие колоссальные интеллектуальные и материальные ресурсы. Павелко же наоборот – за четыре года своего президентства опустошил не им наполненную казну, да еще и нанес сокрушительный удар по имиджу и репутации национальной федерации, которые тоже создавались не его руками", – ретранслирует тезисы экс-президента ФФУ 112.ua (19.06.20).

"В чем же нам конкурировать? Ну, не в скандальном же назначении сказочных зарплат – сотни тысяч гривен – узкому кругу обслуживающего его персонала? Или спекулятивном принуждении легенд украинского футбола (сотрудников УАФ) к унизительному клянченью у депутатов индульгенции своему проворовавшемуся работодателю? Тут Павелко – явно вне конкуренции, – в этом, по словам Григория Суркиса, кроется причина третьего мифа, также сочиненного в больном воображении нынешнего главы ФФУ/УАФ. – Это воображение построено на примитивном сценарии виртуальной борьбы позитивного героя с коварными силами зла. Последние, как вы догадались, ассоциируются у Павелко со мной – его главным врагом, которого он должен всякий раз побеждать. Таким образом закомплексованный президент УАФ подымает свою самооценку. Таким способом он возвышается над своим окружением. Мол, смотрите, я противостою не кому-нибудь, а самому Суркису! Очевидно, ему не хватает героики в повседневной рутинной работе. Поэтому он так громко и пиарится на фоне моей фамилии, карикатурно махая деревянной саблей". (Podrobnosti.ua, Newsone.ua, 19.06.20).

ОТКРОВЕНИЯ ИГОРЯ СУРКИСА

Широчайший резонанс вызвало в медиа-пространстве и большое интервью президента "Динамо" Игоря Суркиса программе "ТаТоТаке". Ответы динамовского руководителя разобрали почти на три сотни фрагментов, которые ретранслировали свыше шести десятков сайтов!

В предыдущих обзорах мы неоднократно отмечали повышенный интерес со стороны экспертов, журналистов, общественности к ситуации в столичном клубе. Многие советовали сменить тренера, кто-то рассказывал, как улучшить игровые показатели команды, некоторые просто изощрялись в критиканстве. Поэтому неудивительно, что после столь масштабного спича Игоря Михайловича реакция на него выразилась в таком невероятном количестве публикаций.

Новости действительно фонтанировали. Президент "бело-синих" без утайки поведал о бюджете и трансферах команды, футбольных агентах и зарплатах футболистов, об отношениях с Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым, политике и азарте.

Повысил градус массового интереса и тот факт, что разговор состоялся на независимом ресурсе, регулярно выступающем с критикой в адрес "Динамо". Так что сомневаться в откровенности и объективности подачи материала не приходится. Это не паркетное интервью с завуалированной саморекламой, а глубокое, достаточно острое журналистское сканирование самых разных аспектов жизни киевского клуба.

Не лукавил и Игорь Суркис, сходу раскрыв детали главной, пожалуй, темы – подписания контракта с Алексеем Михайличенко и задачах, выполнение которых позволит ему сохранить пост наставника команды.

"Когда подписывали контракт с Михайличенко, условия были следующие – занять место, которое позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов. Понимал, что в этом сезоне Михайличенко будет перестраивать команду. Я верил в то, что Михайличенко будет бороться за первое место. Но и понимал, что может не получиться. Понимал, что он перестроит тренировочный процесс. Условия простые: место, не ниже второго и квалификация в Лигу чемпионов. Я не хочу обсуждать его контракт по одной простой причине: если бы мы с гарантией были на втором месте, я бы может это обсудил. У меня с Михайличенко абсолютно доверительные отношения. Он прекрасно понимает, что невыполнение задач может повлечь за собой отставку. Все это прописано в контракте. Для меня не выигрыш чемпионата – это уже трагедия. А там додумывайте сами". (Ua.tribuna.com, 18.06.2020).

"Додумать" для прессы и болельщиков – никогда не было проблемой. Какие только советы не давали они, какие кандидатуры в коучи не предлагали. В последнее время много разговоров появилось вокруг персоны Сергея Реброва, его возможного возвращения в "Динамо". Любопытно, что Игорь Суркис такого поворота событий отрицать не стал.

"Я к Реброву отношусь с огромным уважением. Можно сказать, он становился тренером на моих глазах. Я ему доверял. Не каждый президент, сидя в моем кресле, доверил бы команду молодому тренеру. Но он оправдал доверие, выиграв дважды чемпионство. Но были определенные факторы: "Шахтер" не смог играть дома. Я аплодирую Реброву, его штабу. Два раза стал чемпионом, но провалил следующий сезон. …Рауль Рианчо пришел ко мне и сказал: этих нужно убрать, а этих купить. Он предложил купить игроков, которые играют в Испании, но даже не в Ла Лиге. Он хотел показать, что успех Реброва – это его успех. Но поверьте мне: успех Реброва – это успех Реброва. И Ребров – вдумчивый хороший тренер. Открыты ли для него двери в "Динамо"? Никогда не говори никогда. В этой жизни все возможно. Разговоры, что два раза в одну реку не входят – это не для меня". (Sport.ua, 18.06.20).

Признался президент "Динамо" и в том, что раздумывал над приглашением на пост главного тренера отечественного специалиста, не пребывавшего в структуре киевского клуба.

"Будет неправильно говорить, что я всерьез рассматривал кандидатуру Вернидуба после ухода Хацкевича. Но я допускал его кандидатуру. С огромным уважением отношусь к Вернидубу, но на тот момент команда уже стартовала, и тогда я считал, что Михайличенко тот человек, который лучше знает команды и может дать результат. Ведь все трансферы согласовывались при его участии. Вернидуб работал в непростых условиях в чужом городе. У его нынешнего клуба были неудачи, но сейчас они уже на втором месте. Смотрю за его работой. Он молодец, что работает не в топ-клубе и дает хороший результат. За работой Григорчука следил, еще когда он был в Одессе. Скрипник? Я с ним ни разу вживую не разговаривал. Никаких предложений по нему не было. Он выполняет качественную работу. Тымчик и Леднев подняли свой уровень". (Footclub.com.ua. 17.06.20).

Говоря о возвращении арендованных футболистов, Игорь Суркис также назвал позиции, которые требуют усиления. В первую очередь команде нужен игрок в середину поля, который может первым пасом решить вопрос.

"Учитывая, что Беседин выпал, нам нужен еще один нападающий. Хотя, если мы вернем Супрягу, ему нужно будет доверять. Посмотрел, как он нам три гола положил, то надо брать не думая. Ну и наверное, нам нужен еще один центральный защитник, желательно с левой ногой. Шабанов сейчас на карточке, нужно перестраивать всю оборону. Миколенко ставить слева и равноценной замены у нас ему пока нет. Есть много факторов, и надо смотреть от возможностей клуба. Мы три года не попадаем в Лигу чемпионов. Интересуют ли нас игроки из Премьер-лиги? Пока мы хотим вернуть своих". (Obozrevatel.com, 17.06.20).

По словам руководителя "Динамо", клуб, тем не менее, не готов тратить большие деньги, как, например, "Шахтер" в случае с Тете. Понятно, что таких исполнителей как Вербич очень сложно пригласить в украинский чемпионат. Такие игроки знают себе цену, а уровень УПЛ ниже, как и выплаты. Если же давать сумму, которая их устроит, то есть риск испортить микроклимат в команде.

"Найвисокооплачуванішим на сьогодні гравцем "Динамо" є Сидорчук. Нічого не змінилося. Він це своєю роботою довів. Мені смішно читати про те, що Циганков отримує 2 мільйони. Це не відповідає дійсності. Хлопці отримують нормальну зарплату, але знають, що якщо хочуть заробляти більше грошей, потрібно виходити в Лігу чемпіонів. Хочете трохи менше – грайте в Лізі Європи. Якщо раніше вони в Лізі Європи непогано заробляли, то у цьому сезоні не заробили нічого. Тому що такі команди потрібно обігравати. Сьогодні ніхто навіть мільйон доларів на рік не заробляє". (1927.kiev.ua, 19.06.20).

Приоткрыл Игорь Суркис и завесу над якобы конфликтом с телеканалом "Футбол". При этом он снова подчеркнул, что решение по правам на трансляции матчей киевского клуба будет принимать непосредственно он сам, и никто их отобрать у него не сможет.

"Телеправа не могут достаться каналу Футбол. Если кто-то что-то заберет – буду принимать соответствующие решения. Телеправа принадлежат клубу. У меня никто ничего не забрал, считайте я продлил контракт еще на 10 лет. Кто проводит соревнования? Пока я президент Динамо – со мной будут считаться и права просто так никто не заберет на какой-то канал. Будет так, как я говорю. Я сказал когда-то не поеду в Мариуполь – я не поехал. Я воюю не против каналов Футбол. Сейчас нас объединила беда, я давал им интервью. Я ни с кем не ссорился и не мирился. Я и мой клуб обиделись на одну вещь – когда Ярмоленко обозвали "футбольным быдлом". До этого Алла Бублий часто сидела здесь и брала интервью. Но я должен был защититься за своего футболиста, а они так и не извинились. Я требовал, чтобы они публично извинились. Теперь настала беда. Умирают разные люди. Обратился канал Футбол – дал им интервью, разрешил своим футболистам. Это не значит, что мы помирились. Мы все работаем на футбол. Некоторые вещи, которые льются с экрана телевизора, не делают наш футбол комфортней. Тот же Интер тоже заявляет о желании показывать футбол. Но когда, на сегодняшний день – это канал Шахтера, меня болельщики не поймут, если Динамо будут там показывать. Надо переходить на платные каналы, но все постепенно". (Sportarena.com, 17.06.20).

Также президент "Динамо" затронул тему карантина, который повлиял не только на клуб, но и на весь футбол в целом. По словам Игоря Суркиса, приключилась настоящая трагедия, и он попросту не мог остаться в стороне, не оказать посильную помощь в борьбе с вирусом.

"Лично я четко выполнял карантин. Рекомендовал нашим футболистам и тренерам соблюдать карантин. Потому что, как показала практика в мире, это серьезные вещи, которые могут угрожать жизни и здоровью людей. Я не политик, не могу не сказать, что наше правительство в лице премьера, президента вовремя среагировало, и мы не получили то, что получили другие страны. Коль возобновили футбол, думаю, уже и зрители появятся на стадионе, и мы преодолеем эту проблему. Естественно, в нашей стране умерло много людей. Это боль и печаль. "Динамо" как могло помогало в этой проблеме. Надеюсь, мы возвращаемся к нормальной жизни. Поверьте мне, для меня это тоже был очень тяжелый период. Я не могу сидеть дома. Не могу сидеть смотреть сериал. Я человек активный. Поэтому я счастлив, что в каком-то виде возобновился футбол". (Dynamomania.com, 17.06.20).

"БЕЛО-СИНИЕ" СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

В том, что у него слова не расходятся с делом, Игорь Суркис вновь доказал на этой неделе. Президент "Динамо" поспособствовал возобновлению соревнований в Первой лиге, выполнив данное ранее публичное обещание.

"Я обещал финансово помочь тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19. Такой безвозвратный целевой благотворительный взнос от "Динамо" в сумме 500 тысяч гривен сегодня будет перечислен в адрес ПФЛ. Дай Бог, чтобы все были здоровы и поскорее вернулись в привычный ритм футбольной жизни..." – в комментарии для официального клубного сайта руководитель "бело-синих" детализировал, как именно будет осуществлена эта помощь. (Fcdynamo.kiev.ua, 16.06.20).

"Здесь не нужно говорить о правильности такого поступка – ведь даже в цивилизованных странах, Германии, Англии и т.д., подобное весьма приветствуется – но далеко не всегда случается. Наверное, не стоит и делать акцент на сопоставлении с негативными примерами – ведь Федерация футбола отказалась участвовать в судьбе своих клубов материально, ограничившись весьма сомнительной говорильней, пахнущей очень некачественным пиаром. И уж, конечно, традиционная циничная шуточка "ни одно доброе дело не остается безнаказанным" прозвучала бы слишком жестоко. К черту слова – ведь сам Суркис и увел от них! Нужна простая человеческая благодарность и контроль того, как именно денежки будут израсходованы – какие клубы запросят помощь такого рода", – отметил поступок президента "Динамо" главред "Футбола" (18.06.20) Артем Франков.

Кстати, ранее Франков уже неоднократно анализировал тему получения клубами целевой материальной помощи от УАФ/ФФУ. Например, еще в майской публикации на собственном телеграм-канале журналист напоминает.

"Несмотря на дополнительные расходы в связи с тестированием и дезинфекцией стадионов, на серьезные организационные сложности, связанные с необычностью и критичностью положения, на значительные денежные поступления из УЕФА (авансовый платеж в размере 4,3 млн евро), украинская национальная ассоциация отказалась выделять какие бы то ни было средства на поддержание непрерывности соревнований и помощь клубам".

Далее главред приводит факты, достоверность которых подтверждает прямой ссылкой на первоисточник – сайт Польского футбольного союза (PZPN).

"Еще в конце марта, когда едва стартовали карантинные мероприятия, руководство PZPN разработало и обнародовало программу помощи (пакет поддержки) клубам сразу по нескольким направлениям. Общая сумма – 116 млн. злотых (26,7 млн евро). В частности, программа включает такие положения. 1. Прямая помощь в размере 50 млн злотых (11,5 млн евро): Эстракляса (аналог нашей Премьер-лиги) – 30 млн; Первая лига – 10 млн; Вторая лига – 6 млн; Третья лига – 4 млн. Окончательное решение о распределении этих сумм принималось в ходе консультаций с клубами и руководством лиг. 2. Система Pro Junior PZPN (с натяжкой ее можно считать аналогом наших ДЮФЛУ и молодежных соревнований, остановленных, как и в Польше): Недополученные призовые – 18,1 млн (4,2 млн евро); Платежи солидарности для тех, кто ничего не выиграл – 3,54 млн; Призовые на сезон-2020/21 – 18,1 млн, а именно: Эстракляса – 2,5 млн; Первая лига – 6 млн; Вторая лига – 4 млн; Третья лига – 4 млн; Четвертая лига – 1,6 млн. 3. Женский футбол – согласно плану, принятому в 2019 году – 7,6 млн злотых (1,75 млн евро) с предполагаемым удвоением материальной поддержки клубов" – подытоживает впечатляющую статистику Артем Франков. (Pressing.net.ua, 27.05.20)

На фоне полного отсутствия аналогичных выплат со стороны УАФ/ФФУ эти цифры действительно шокируют и, в общем, даже не требуют комментария.

А киевляне, тем временем, продолжают заниматься благотворительностью и на других направлениях. Так, футболисты клуба Сергей Сидорчук, Георгий Бущан и Александр Караваев стали участниками акции по сбору средств для онкобольных детей.

"Звезды украинского спорта выступили партнерами благотворительного проекта #станькумиром, организатором которого стали платформа PayphoneX и фонд "Таблеточки". Все собранные средства пойдут на закупку медикаментов для 68 детей, проходящих лечение от рака в национальной детской специализированной больнице "Охматдет". В итоге за три дня акции было собрано 112 484 гривны, и большинство участников проекта решили продолжить сбор средств", – отметил Footboom.com (15.06.20).

Кроме того, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук на неделе передал помощь воинам АТО в столичный "Главный военный клинический госпиталь", к пациентам которого неоднократно наведывались футболисты и тренерский штаб киевлян.

Вместе с президентом фан-клуба "Динамо" Сергеем Михайленко хавбек привез защитникам нашей Родины самое необходимое – медикаменты, продукты питания, а также динамовскую экипировку для поднятия бойцовского духа.

"Не впервые приезжаю в госпиталь, – рассказал Сидорчук (Fcdynamo.kiev.ua, 19.06.2020). – Эмоции только положительные, когда видишь радость ребят, и мы всегда рады видеться с ними. "Динамо" всегда оказывает помощь нашим воинам, поскольку чужих проблем не бывает. Привозим то, что они просят, – продукты питания, медикаменты, динамовскую атрибутику. Это наименьшее, чем мы можем отблагодарить их за то, что они делают".

Также капитан "Динамо" обратился к медикам с благодарностью и поздравлениями с профессиональным праздником, который отмечается 21 июня.

"От имени всей команды, всего ФК "Динамо" (Киев) хотел бы поздравить всех врачей нашего клуба, а также всех работников медицины нашей страны, с профессиональным праздником. Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить, ведь вы помогаете людям жить полноценной жизнью и очень часто просто спасаете жизни!

Учитывая то непростое время, в которое мы все живем сейчас, хотелось бы пожелать вам не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть каждый день начинается с хорошей новости и теплой улыбки, а жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения". (Fcdynamo.kiev.ua, 21.06.2020).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕСТАРТ

Минувшая семидневка оказалась раскрашенной позитивными красками и благодаря долгожданным вестям от Европейского футбольного союза.

В среду, 17 июня, исполнительный комитет УЕФА провел видеоконференцию и принял ряд решений, касающихся регламента, формата, календаря и места проведения различных соревнований среди клубов и сборных под эгидой организации.

Президент УЕФА Александер Чеферин так прокомментировал эти решения:

"Я рад, что мы можем возобновить почти все наши соревнования. Уверен, что нам не придется долго терпеть отсутствие болельщиков и что в скором будущем им разрешат посещать стадионы. УЕФА принял смелое решение перенести ЕВРО-2020. Но сделав это, мы освободили пространство для того, чтобы возобновить внутренние клубные турниры на континенте, где это возможно, и доиграть их до конца. Хотя футбол столкнулся с огромными трудностями в результате пандемии, эти удары были бы гораздо сильнее, если бы мы не взяли дело в свои руки на раннем этапе. …Хочу выразить искреннюю признательность и благодарность сотням тысяч невоспетых героев, которые неустанно трудились на передовой во время пандемии COVID-19. Именно их самоотверженность и смелость позволили нашим сообществам и футболу вернуться так быстро. Без их усилий и самопожертвования все это было бы невозможно". (Ru.uefa.com, 17.06.20).

Одним из главных вопросов стало одобрение основных принципов медицинского протокола УЕФА. В течение следующих нескольких недель будут утверждены подробные инструкции по внедрению детального санитарно-гигиенического плана для защиты здоровья всех участников матчей после возобновления соревнований. УЕФА будет регулярно оценивать ситуацию в Европе и держать связь с местными властями, чтобы понять, когда может начаться постепенное возвращение зрителей.

Стало известно, где и когда будет дан соревновательный рестарт. Интересно, что новый формат и сроки проведения получили чемпионат Европы, а также главные еврокубки.

ЕВРО-2020. Выбранные изначально 12 городов-хозяев турнира подтвердили готовность принимать финальный пул летом 2021 года. Соответственно, утверждено обновленное расписание.

Стыковые матчи Европейской квалификации и групповой турнир Лиги наций УЕФА сезона 2020/21. В окна для матчей сборных в октябре и ноябре 2020 года команды проведут не по два матча, как обычно, а по три. Это позволит перенести отложенные стыковые матчи Европейской квалификации на начало упомянутых окон – на 8 октября и 12 ноября. Туры группового этапа Лиги наций-2020/21 пройдут 3/4/5 и 6/7/8 сентября; 10/11 и 13/14 октября; 14/15 и 17/18 ноября 2020 года. Товарищеские матчи будут сыграны 7/8 октября и 11/12 ноября.

Лига чемпионов УЕФА сезона 2019/20. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в формате финального турнира по принципу плей-офф на стадионах "Эштадиу ду Бенфика" и "Жозе Алваладе" в Лиссабоне с 12 по 23 августа 2020 года. Оставшиеся матчи 1/8 финала состоятся 7/8 августа. Решение, пройдут они на стадионах номинальных хозяев или в Португалии, будет принято позже. Четвертьфиналы пройдут 12/13/14/15 августа, полуфиналы – 18/19 августа, финал – 23 августа на "Эштадиу ду Бенфика". Все оставшиеся матчи Лиги чемпионов в сезоне 2019/20 будут начинаться в 21:00 СЕТ (22.00 – по киевскому времени).

Лига Европы УЕФА сезона 2019/20. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в формате финального турнира по принципу плей-офф в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене с 10 по 21 августа. Матчи 1/8 финала состоятся 5/6 августа и будут начинаться в 19:55 и 22:00 по Киеву. Решение, пройдут ли оставшиеся матчи 1/8 финала в парах, где уже сыграны первые встречи, на полях номинальных хозяев или в Германии, будет принято позже. В парах "Интернационале" – "Хетафе" и "Севилья" – "Рома", где первый матч был перенесен, победитель определится в одной игре. Место проведения этих матчей будет объявлено позже. Все последующие матчи Лиги Европы пройдут в формате финального турнира с восемью участниками. Четвертьфиналы состоятся 10/11 августа, полуфиналы – 16/17 августа, финал пройдет в Кельне 21 августа. Все матчи будут начинаться в 21:00 СЕТ.

Донецкий "Шахтер", который в субботу стал 13-кратным чемпионом Украины, теперь всецело может сконцентрироваться на выступлениях в Лиге Европы. Горняки попадали в список клубов, отыгравших первые поединки 1/8 финала – подопечные Луиша Каштру обыграли "Вольфсбург" на его поле со счетом 2:1 и рискуют провести ответную встречу также на немецкой земле.

Впрочем, в стане донетчан не особо расстраиваются по этому поводу. Взяв досрочно золотые медали чемпионата, у "оранжево-черных" появилось место и время для маневра. О чем "Великому футболу" рассказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Определенными группами ребята будут уезжать в отпуск, потому что мы уже чемпионы. Сейчас в основном будет задействована вся молодежь в оставшихся играх. Ну и будем концентрироваться и готовиться к Лиге Европы – это сегодня для нас задача номер один. На сто процентов неизвестно, где Шахтер сыграет ответный матч против Вольфсбурга, ждем информацию. Все движется к тому, что это будет Германия. Исходя из логики, по крайней мере. По большому счету, если мы играем без болельщиков, – это не имеет принципиального значения. Главное вовремя прилететь, подготовиться, отдохнуть и показать наш качественный футбол", – резюмировал гендиректор "Шахтера". (Footballua.tv, 21.06.20).