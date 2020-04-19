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19 апреля • обновлено в 12:23
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Отказался сосать: Кокорин рассказал о последствиях тюрьмы

2.1т
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Форвард "Сочи" Александр Кокорин отказался сосать палец, празднуя забитые голы.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

"Коммерсантъ"

В интервью МатчТВ, игрок отметил, что праздновал голы таким образом после того, как у него родился ребенок, и пока тот был маленьким, жест сохранял актуальность. Однако из-за отбытия наказания в тюрьме Кокорин решил, что сосать палец больше не стоит, так как теперь это выглядит "совсем странно".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября Кокорин и его друг Павел Мамаев вышли на свободу по УДО. Футболисты отбывали наказание после того, как в октябре 2018-го стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

Позже стало известно, что ГИБДД присудила Кокорину штрафы почти на 30 тысяч рублей (около 450 долларов) за время, которое он провел в тюрьме.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Кокорин
Место
Россия
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