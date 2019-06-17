Отказался играть: лидер сборной Украины устроил демарш, обвинив клуб в предательстве

Лидер сборной Украины Руслан Малиновский обвинил в предательстве свой нынешний клуб бельгийский "Генк", отказавшись продолжать карьеру в стане чемпиона страны.

По словам нашего футболиста, руководство препятствует его переходу в итальянскую "Аталанту".

Руслан Малиновский BELGA

"На столе лежит 15-миллионное предложение от "Аталанты", но "Генк" отказывается вести переговоры. Они навесили на меня ценник в 20 млн, который я считают необоснованным. Минувшим летом они попросили меня остаться, чтобы помочь команде стать чемпионом, обещав не препятствовать мое трансферу сейчас. Чувствую себя обманутым. Некоторые люди мне говорили, что так и будет, но я не хотел в это верить. Не вижу своего будущего в "Генке", – сказал Малиновский в интервью HNL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский входит в сферу интересов двух итальянских клубов – "Аталанты", которой осень предстоит дебют в Лиге чемпионов, и "Сампдории".

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