Отказ: у самолета Месси возникли проблемы в полете

Личный самолет звезды каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси по техническим причинам совершил вынужденную посадку в столицы Бельгии Брюсселе.

По данным издания Het Laatste Nieuws, инцидент произошел утром 3 апреля. Борт направлялся из бразильского Ресифи в испанский Тенерифе и по неизвестной причине приземлился в Брюсселе в девять утра. Через полтора часа он вылетел в Испанию, но в районе Монса развернулся и вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с шасси.

Messi's new private jet - a kitchen, two bathrooms & 16 seats that can be folded to make eight beds. On the exterior, branded with his signature number 10 on the tail, names of the Argentina icon, his wife, and their three children, written on steps pic.twitter.com/shokwuWIov