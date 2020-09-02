Отец Месси высказался об уходе сына из "Барселоны"

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси вряд ли продолжит карьеру в нынешней команде, несмотря на попытки руководства уговорить его остаться.

Об этом заявил агент и отец футболиста Хорхе Месси, который 2 сентября прибыл в Испанию для проведения переговоров с президентом "сине-гранатовых" Хосепом Бартомеу.

"Лео будет трудно остаться в "Барселоне", – заявил Месси-старший в комментарии El Chiringuito TV.

Отметим, что по данным СМИ, Лионель уже согласовал контракт с владельцами "Манчестер Сити". Соглашение будет рассчитано на пять лет и сумму в 700 миллионов евро. При этом три года аргентинский футболист проведет в "Манчестер Сити", а затем перейдет в американский "Нью-Йорк Сити".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали об условии, которое "Барселона" выдвинула Месси, если тот хочет бесплатно покинуть клуб.

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