Отец Месси сделал заявление после встречи с Бартомеу

Максим Иншаков Футбол 23:49, 2.09.2020

Хорхе Месси, отец и агент нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, сделал лаконичное заявление после встречи с президентом "Барселоны" Жозепом Бартомеу.

В ходе встречи стороны не смогли урегулировать существующие противоречия.

"Мой сын не остается", – цитирует Хорхе tycsports.com.

Хорхе Месси после встречи с Бартомеу
tycsports.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время общения с Месси-старшим Бартомеу не отошел от занимаемой позиции и требует выплаты 700 млн евро от клуба, который хочет подписать контракт с Лео.

На встрече, которая продлилась 1,5 часа, помимо отца Месси и Бартомеу присутствовали Родриго Месси (брат Лионеля), Хавьер Бордас и юрист Хорхе Пекур.

Стороны продолжат консультации, чтобы найти решение, которое устроит и тех, и других.

Напомним. что спустя 20 лет после перехода в "Барселону", Месси сообщил каталонскому клубу о своем желании покинуть клуб, чтобы играть за другую команду в этом сезоне.

Позже было опубликовано письмо Лео, в котором он просит "Барселону" об уходе.

"Барселона" отреагировала на просьбу Месси расторгнуть контракт, отметив, что будет требовать с аргентинского нападающего 700 миллионов евро за досрочное расторжение договора.

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