Отец футболиста сборной Украины расплакался на трибуне на матче с Сербией

Футболист сборной Украины Роман Яремчук довел до слез своего отца забитым голом на "Арене Львов" в матче против команды Сербии.

Александр Караваев на 59-й минуте получил мяч на правом фланге, вбежал в штрафную и сделал поперечную передачу в центр. На острие атаки оказался нападающий бельгийского "Гента", который замкнул пас точным ударом, сделав счет 4:0.

Во время празднования камера выхватила на трибунах Олега Яремчука, отца форварда, который не смог сдержать слез после успеха своего сына.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на этот трогательный момент.

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

Кроме того, успех украинских футболистов вызвал восторг в России. Фанаты признают превосходство нашей команды.

После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить.

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