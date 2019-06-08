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Отец футболиста сборной Украины расплакался на трибуне на матче с Сербией

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Футболист сборной Украины Роман Яремчук довел до слез своего отца забитым голом на "Арене Львов" в матче против команды Сербии.

Александр Караваев на 59-й минуте получил мяч на правом фланге, вбежал в штрафную и сделал поперечную передачу в центр. На острие атаки оказался нападающий бельгийского "Гента", который замкнул пас точным ударом, сделав счет 4:0.

Во время празднования камера выхватила на трибунах Олега Яремчука, отца форварда, который не смог сдержать слез после успеха своего сына.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на этот трогательный момент.

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Шевченко устроили овацию на пресс-конференции после игры с Сербией

Напомним, что игра 3-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу Украина - Сербия завершилась со счетом 5:0 . По дублю на счету Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки. Позже появилось видео, как стадион во Львове фантастически исполняет наш гимн.

Кроме того, успех украинских футболистов вызвал восторг в России. Фанаты признают превосходство нашей команды.

После игры Александр Караваев рассказал о поступке Шевченко, который помог "сине-желтым" победить.

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Тема
Евро-2020
Персона
Роман Яремчук
Место
УкраинаЛьвов
Тег
сборная Украины по футболу
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