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Отдают по скидке: ПСЖ неожиданно снизил цену на Неймара

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Французский "Пари Сен-Жермен" снизил трансферную стоимость бразильского форварда Неймара. Причиной является то, что клуб твердо намерен расстаться со звездой до закрытия трансферного окна.

Как сообщает Diario Sport, парижане готовы отпустить 27-летнего нападающего за 180 миллионов евро, хотя изначально выставляли цену в 300 миллионов евро. Кроме того, в клубе заявили, что рассмотрят предложения только с продажей игрока. Сделки с обменом рассматриваться не будут.

Неймар

Неймар

globallookpress.com

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Стоит отметить, что единственным кандидатом на приобретение бразильца остается "Барселона". Сам Неймар неоднократно повторял, что мечтает вернуться в каталонский клуб, за который выступал с 2013-го по 2017 год. В ПСЖ он перешел два года назад за рекордные € 222 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Неймар вернулся после травмы для участия в турнире в Бразилии.

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Тема
Трансферы
Персона
Неймар
Место
Франция Париж
Тег
ПСЖ
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