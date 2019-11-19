Разгромные победы Италии и Испании: результаты отбора Евро-2020 18 ноября

В понедельник, 18 ноября, состоялись заключительные восемь матчей квалификации на чемпионат Европы-2020 в группах D, F и J.

Сборная Дании на выезде сыграла вничью с Ирландией (1:1) и вышла на чемпионат Европы. Испания разгромила Румынию (5:0), а команда Италии разнесла вдребезги оборону армянской сборной (9:1).

Ирландия - Дания - 1:1

Кроме того, сборные Швейцарии и Дании также обеспечили себе место в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Таким образом, известны уже 19 из 24 команд-финалистов турнира.

Результаты 18 ноября

ГРУППА D

Ирландия - Дания 1:1

Голы: Доэрти, 85 - Брэйтуэйт, 73.

Ирландия: Рэндольф - Доэрти, Даффи, Эган (Кларк, 46), Стивенс - Браун, Уэлан (Магуайр, 82), Хендрик, Хурихейн (Робинсон, 68) - Макклин, Макголдрик.

Дания: Шмейхель - Дальсгор, Занка, Кьяер, Ларсен - Шене (Кристенсен, 84), Брэйтуэйт, Эриксен, Дилэйни (Хейбьерг, 13) - Поульсен, Корнелиус (Дольберг, 33).

Предупреждения: Уэлан, Макклин - Шене, Шмейхель.

Гибралтар - Швейцария 1:6

Голы: Стайк, 74 - Иттен, 10, Варгас, 50, Фасснахт, 57, Бенито, 75, Иттен, 84, Джака, 86.

Гибралтар: Колеинг - Сержан, Р. Чиполина, Барнет, Д. Чиполина - Брито, Бадр (Понс, 85), Уокер, Муэльи, Де Барр (Кумбес, 61) - Каскьяро (Стайк, 62).

Швейцария: Зоммер - Бенито, Аканжи (Кюмарт, 65), Бельведи, Родригес - Ланг, Джака, Закария (Соу, 60) - Фасснахт, Иттен, Варгас (Эбишер, 85).

Предупреждения: Уокер, Бритто, Стайк - Родригес, Эльведи.

ГРУППА F

Испания - Румыния 5:0

Голы: Фабиан Руис, 8, Морено, 33, Морено, 43, Рус, 45+1 (автогол), Оярсабаль, 90+2

Испания: Аррисабалага - Карвахаль, Рамос (Альбиоль, 62), Хави Мартинес, Гайя - Бускетс, Фабиан Руис, Сауль - Касорла (Алькасер, 67), Мората, Морено (Оярсабаль, 56).

Румыния: Тэтэрушану - Бензар, Рус, Неделчару, Тоска - Белуцэ, Марин (Чикилдэу, 65), Станчу - Хаджи (Нистор, 73), Пушкаш, Коман (Митрицэ, 56).

Предупреждения: Бускетс - Неделчару.

Швеция - Фарерские острова 3:0

Голы: Андерссон, 29, Сванберг, 72, Гвидетти, 80

Швеция: Нордфельдт - Даниэльсон, Эландер, Янссон, Гальоло - Сванберг, Ольссон, Танкович - Сема (Кулусевски, 65), Андерссон (Гвидетти, 65), Исак.

Фарерские острова: Нильсен - Ватнсдаль, Грегерсен, Бальдвинссон - Соренсен, Ватнхамар, Б. Ольсен, Давидсен - Эдмундссон (Фредериксберг, 89), К. Ольсен (Йоханнесен, 74), Бьярталид (Барталстову, 46).

Предупреждения: Сванберг, Линделеф (со скамейки), Янссон - Грегерсен, Эдмундссон.

Мальта - Норвегия 1:2

Голы: Фенек, 40 - Кинг, 7, Сорлот, 62

Мальта: Бонелло - Мбонг, З. Мускат, Агиус, Борг (Апап, 74), Зерафа - Нвоко, Фенек, Велла (Эффионг, 60), Р. Мускат (Н. Мускат) - Мифсуд.

Норвегия: Ньюланд - Свенссон (Эльюнусси, 65), Региниуссен, Айер, Мелинг - Дэли (Эльабделлауи, 46), Берг, Хенриксен, Фоссум - Кинг (Ульвестад, 89), Сорлот.

Предупреждения: Борг, З. Мускат.

Незабитый пенальти: Кинг, 67.

ГРУППА J

Италия - Армения - 9:1

Голы: Иммобиле, 8, Дзаньоло, 9, Барелла, 29, Иммобиле, 33, Дзаньоло, 64, Романьоли, 72, Жоржиньо, 76 (пен.), Орсолини, 78, Кьеза, 81 - Бабаян, 79.

Италия: Сиригу (Мерет, 77) - Ди Лоренцо, Бонуччи (Иццо, 69), Романьоли, Бираги - Тонали, Жоржиньо, Барелла (Орсолини, 46) - Дзаньоло, Иммобиле, Кьеза.

Армения: Айрапетян - Амбарцумян, Ароян, Калисир, Ишханян (Саркисов, 69), Ованисян - Бабаян, Григорян (Симонян, 60), Эдигарян (Аветисян, 82), Барсегян - Карапетян.

Предупреждение: Ароян.

Греция - Финляндия 2:1

Голы: Манталос, 47, Галанопулос, 70 - Пукки, 27

Греция: Влаходимос - Бакакис, Хатцидиакис, Стафилидис, Яннулис - Курбелис, Галанопулос (Бухалакис, 73) - Манталос (Масурас, 90+3), Бакасетас, Павлидис (Кулурис, 64) - Лимниос.

Финляндия: Йоронен - Райтало, Тойвио (Лам, 59), Л. Вайсанен, С. Вайсанен - Лод, Кауко, Шуллер (Йенсен, 77) - Камара, Пукки, Скрабб (Соири, 77).

Предупреждения: Курбелис - Тойвио, Кауко.

Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:3

Голы: Цивич, 57, Ходжич, 64, Ходжич, 72.

Лихтенштейн: Б. Бухель - Брандле, Мален, Рехштайнер, Гоппель - М. Бухель, Полверино (Фроммельт, 67) - Саланович (Йылдыз, 46), Хаслер, Волфингер - Фрик (Губсер, 82).

Босния и Герцеговина: Пирич - Мемишевич, Михоевич (Джеко, 70), Бичакчич, Цивич - Жажало, Сарич, Хайрадинович (Бешич, 65) - Хайрович, Ходжич, Дульевич (Хотич, 46).

Предупреждения: Брандле, Фрик.

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