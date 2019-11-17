Спасение Украины и вынос от Англии: результаты отбора Евро-2020 17 ноября

В воскресенье, 17 ноября, состоялись очередные 7 матчей квалификации на чемпионат Европы-2020. Поединки прошли в группах А, В и H.

Ключевой поединок дня прошел в квинтете B, где Украина на последних секундах добыла необходимый результат.

Кроме того, сборная Англии на выезде вынесла сборную Косово (4:0), сборная Португалии разобралась с Люксембургом (2:0) и вышла на чемпионат Европы, сборная Албании дома без шансов уступила Франции (0:2).

Результаты 17 ноября

Группа А

Болгария – Чехия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 56 Божиков.

Болгария – Георгиев, Попов, Божиков, Занев, Малинов (Цветков, 89), Вандерсон (Неделев, 72), Костадинов, Десподов (Краев, 69), Попов, Марселиньо, Терзиев.

Чехия – Коларж, Кудела, Боржил, Кадержабек, Челюстка, Соучек, Крал (Гушбауэр, 71), Шевчик (Масопуст, 65), Янкто, Дарида, Ондрашек (Долежал, 80).

Предупреждения: Костадинов (50), Кудела (64), Георгиев (90), Янкто (90).

Косово – Англия 0:4 (0:1, 0:3)

Голы: 0:1 – 32 Уинкс, 0:2 – 79 Кейн, 0:3 – 83 Рэшфорд, 0:4 – 90 Маунт.

Косово – Мурич, Дрешевич, Алити, Войвода, Хадерджонай (Жегрова, 73), Рашица, Кололи, Целина, Бериша (Халими, 65), Ррахмани, Нухиу (Рашани, 82).

Англия – Поуп, Чилуэлл, Магуайр, Мингз, Александер-Арнолд (Томори, 84), Райс, Окслейд-Чемберлен (Маунт, 72), Стерлинг, Уинкс, Хадсон-Одои (Рэшфорд, 59), Кейн.

Предупреждение: Кололи (48).

Группа В

Сербия – Украина 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: 1:0 – 9, пенальти Тадич, 1:1 – 32 Яремчук, 2:1 – 56 Митрович, 2:2 – 90 Беседин.

Сербия – Райкович, Родич, Миленкович, Максимович, Коларов, Радонич (Милинкович-Савич, 82), Гудель, Максимович (Миливоевич, 76), Ляйич (Гачинович, 69), Тадич, Митрович.

Украина – Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Караваев, Цыганков (Беседин, 77), Коваленко (Шепелев, 77), Малиновский (Шахов, 88), Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Предупреждения: Матвиенко (8), Радонич (34), Коларов (84).

Люксембург – Португалия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 39 Бруну Фернандеш, 0:2 – 86 Роналду.

Люксембург – Морис, Шано, Карлсон, Янс, Скендерович, Баррейро (Синани, 74), Жерсон, Тилль (Жоаким, 82), Родригеш, Девилль, Тюрпель (Тилль, 59).

Португалия – Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Фонте, Рикарду Перейра, Бруну Фернандеш (Рубен Невеш, 90), Геррейру, Пицци (Моутинью, 62), Данилу Перейра, Бернарду Силва, Андре Силва (Диогу Жота, 71), Роналду.

Предупреждения: Девилль (7), Шано (16), Бернарду Силва (70).

Группа H

Албания – Франция 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 8 Толиссо, 0:2 – 31 Гризманн.

Албания – Бериша, Леняни (Роши, 46), Весели, Хюсай (Траши, 82), Косе (Мемушай, 46), Баре, Гьясула, Гимшити, Дермаку, Балай, Манай.

Франция – Манданда, Менди (Динь, 75), Варан, Лангле, Дюбуа (Павар, 88), Толиссо, Сиссоко, Кимпембе, Жиру, Бен-Йеддер (Фекир, 85), Гризманн.

Предупреждения: Хюсай (20), Лангле (26).

Молдова – Исландия 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 17 Бьярнасон, 1:1 – 56 Милинчану, 1:2 – 65 Сигурдссон.

Молдова – Кошелев, Фокша, Армаш, Фокша, Ионицэ, Кочук, Карп (Кожокарь, 90), Раца, Гынсарь (Граур, 83), Милинчану (Домашкан, 60), Плэтикэ.

Исландия – Халльдоурссон, Сигурдссон, Ингасон, Скуласон, Бьярнасон (Магнуссон, 87), Паульссон, Андерсон (Фридьоунссон, 55), Сигурдссон, Сигурдссон, Сигторссон (Кьяртанссон, 29), Бедварссон.

Предупреждения: Бьярнасон (19), Фокша (34), Паульссон (43), Раца (49), Сигурдссон (64), Ионицэ (76), Фридьоунссон (90).

Андорра – Турция 0:2

Голы: 0:1 – 17 Унал, 0:2 – 21, пенальти Унал.

Андорра – Гомес Морейра (Пол, 87), Лима, Сан-Николас, Макс Льовера, Мартинес, Валес, Ребес, Алаэс (Родригес Сория, 71), Сервос, Мартинес, Клементе (Рубио, 85).

Турция – Чакыр, Байрам, Кабак, Демирал (Четин, 80), Сангаре, Чалханоглу (Озджан, 60), Туфан, Языджи, Айхан, Унал, Кутуджу (Кылынч, 85).

Предупреждения: Лима (43), Макс Льовера (51), Айхан (53), Валес (77).

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