Провал России: результаты отбора Евро2020 16 ноября

В субботу, 16 ноября, состоялись очередные 10 матчей квалификации на чемпионат Европы-2020. Поединки прошли в группах С, E, G и I.

Ключевой поединок дня прошел в сикстете I, где сборная России на своем поле была разгромлена Бельгией (1:4).

Кроме того в группе С Германия легко расправилась с Беларусью (4:0), а в квинтете Е, вице-чемпионы мира хорваты, обыграли Словакию (3:1).

Все результаты 16 ноября

Группа С

Германия – Беларусь 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 41 Гинтер, 2:0 – 49 Горетцка, 3:0 – 55 Кроос, 4:0 – 83 Кроос.

Германия – Нойер, Киммих, Гинтер, Клостерманн, Шульц, Гнабри (Вальдшмидт, 84; Руди, 90), Кроос, Горетцка, Гюндоган, Кох, Вернер (Брандт, 68).

Беларусь – Гутор, Поляков, Матвейчик, Мартынович, Наумов, Ковалев (Скавыш, 78), Маевский, Нехайчик (Бессмертный, 84), Драгун, Стасевич, Лаптев (Лисакович, 68).

Предупреждение: Кох (75).

Северная Ирландия – Нидерланды 0:0 (0:0, 0:0)

Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Льюис (Томпсон, 81), Кэткарт, Эванс, Сэвилл (Смит, 58), Эванс (Макгинн, 70), Дэвис, Макнейр, Даллас, Уайт, Мадженнис.

Нидерланды – Силлессен, Велтман, де Лигт, Блинд, ван Дейк, Бергейс (де Йонг, 65), де Йонг, Промес, ван де Бек, Бабел (Аке, 90), де Рон (Проппер, 36).

Предупреждения: де Рон (11), Велтман (30), Дэвис (40), Даллас (84).

Группа E

Хорватия – Словакия 3:1 (0:1, 3:0)

Голы: 0:1 – 32 Боженик, 1:1 – 56 Влашич, 2:1 – 60 Петкович, 3:1 – 74 Перишич.

Хорватия – Ливакович, Чалета-Цар, Перич, Едвай, Баришич, Перишич (Оршич, 82), Брозович, Модрич, Влашич (Ковачич, 75), Петкович, Ребич (Брекало, 54).

Словакия – Дубравка, Вавро, Ганцко, Пекарик, Шкриньяр, Гамшик, Лоботка, Руснак (Гараслин, 63), Куцка (Грошовски, 79), Мак, Боженик (Дюриш, 72).

Предупреждения: Чалета-Цар (13), Мак (23), Ребич (43), Дубравка (79).

Удаление: Мак (66).

Азербайджан – Уэльс 0:2 (0:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 10 Мур, 0:2 – 34 Уилсон.

Азербайджан – Балаев, Гусейнов, Мустафазаде, Пашаев, Кривоцюк (Халилзаде, 46), Рахимов, Гараев, Ришард, Абдуллаев (Рамазанов, 64), Шейдаев, Назаров (Гусейнов, 82).

Уэльс – Хеннесси, Ампаду (Волкс, 87), Дэвис, Локьер, Робертс, Джеймс (Матондо, 82), Уилсон, Бэйл (Рэмзи, 60), Моррелл, Мифем, Мур.

Предупреждения: Ампаду (14), Назаров (40), Шейдаев (68), Моррелл (81), Рахимов (89), Уилсон (89), Гусейнов (89), Матондо (90).

Группа G

Израиль – Польша 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 4 Крыховяк, 0:2 – 54 Пионтек, 1:2 – 88 Даббур.

Израиль – Марциано, Таа (Хазиза, 43), Даса, Бен Харуш (Менахем, 65), Тиби, Кайяль (Эльмкис, 79), Битон, Натхо, Глазер, Захави, Даббур.

Польша – Шченсны, Кендзера, Беднарек, Глик, Реца, Шиманьски (Левандовски, 63), Крыховяк (Фурман, 84), Белик, Франковски, Зелиньски, Пионтек (Клих, 70).

Предупреждения: Битон (53), Белик (57).

Австрия – Северная Македония 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 7 Алаба, 2:0 – 48 Лайнер, 2:1 – 90 Стояновски.

Австрия – Шлагер, Хинтереггер, Драгович, Лайнер, Алаба (Грегорич, 90), Лаймер (Ильзанкер, 90), Лазаро (Триммель, 79), Забитцер, Баумгартлингер, Арнаутович, Ульмер.

Северная Македония – Димитриевски, Ристевски, Велкоски, Ристовски, Тошевски (Аврамовски, 62), Костадинов, Младеновски (Зайков, 46), Спировски, Барди, Элмаз, Трайковски (Стояновски, 13).

Словения – Латвия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 53, автогол Тарасов.

Словения – Облак, Стоянович, Йокич, Мевля, Струна, Крхин (Бийол, 74), Вербич (Безяк, 90), Куртич, Вучкич (Зайц, 62), Иличич, Шпорар.

Латвия – Штейнбор, Ошс, Дубра, Максименко, Тарасов, Камеш (Пунцулс, 88), Юрковскис, Икауниекс (Улдрикис, 72), Гутковский (Лайзанс, 85), Федоров, Савальниекс.

Предупреждения: Струна (14), Гутковский (23), Федоров (47), Ошс (58), Савальниекс (59), Вербич (70).

Группа I

Россия – Бельгия 1:4 (0:3, 1:1)

Голы: 0:1 – 19 Азар, 0:2 – 33 Азар, 0:3 – 40 Азар, 0:4 – 72 Лукаку, 1:4 – 79 Джикия.

Россия – Гильерме, Джикия, Семенов, Петров, Жирков (Бакаев, 50), Зобнин (Кузяев, 62), Оздоев, Миранчук, Ионов, Фернандес, Дзюба (Комличенко, 81).

Бельгия – Куртуа, Вермален (Денайер, 67), Боята, Алдервейрелд, Кастань, Витцель, де Брюйне, Азар, Азар, Лукаку (Батшуайи, 77), Мертенс (Тилеманс, 52).

Предупреждение: Петров (3).

Кипр – Шотландия 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 12 Кристи, 1:1 – 47 Эфрем, 1:2 – 53 Макгинн.

Кипр – Пардо, Каро (Кастанос, 42), Кусулос, Меркис, Кости, Эфрем (Шполярич, 74), Кирьяку (Теодору, 77), Папулис, Деметриу, Иоанну, Сотериу.

Шотландия – Маршалл, Палмер, Галлахер, Маккенна, Тэйлор, Макгрегор, Джек, Форрест (Берк, 72), Макгинн, Кристи (Девлин, 90), Нейсмит (Макберни, 62).

Предупреждения: Макгрегор (14), Маккенна (47), Макгинн (56), Деметриу (58), Тэйлор (58), Палмер (90).

Сан-Марино – Казахстан 1:3 (0:3, 1:0)

Голы: 0:1 – 6 Зайнутдинов, 0:2 – 22 Суюмбаев, 0:3 – 26 Щеткин, 1:3 – 76 Берарди.

Сан-Марино – Бенедеттини, Грандони (Чеккароли, 80), Симончини, Бролли, Палацци, Голинуччи (Лунадеи, 60), Баттистини, Голинуччи, Муларони, Нанни (Хирш, 64), Берарди.

Казахстан – Непогодов, Малый, Марочкин, Шомко, Суюмбаев, Вороговский (Мирошниченко, 18), Тагыберген (Федин, 66), Исламхан, Куат, Зайнутдинов, Щеткин (Аймбетов, 73).

Предупреждения: Мирошниченко (31), Тагыберген (44), Палацци (54), Симончини (85), Чеккароли (90).

Напомним, что 14 ноября сборная Украины по футболу на последних секундах добыла победу в товарищеском матче с командой Эстонии.

Первая в истории игра нашей национальной сборной в Запорожье завершилась со счетом 1:0.

17 ноября в воскресенье "сине-желтые" сыграют в заключительном туре отбора на Евро-2020. Поединок против Сербии пройдет в Белграде.

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