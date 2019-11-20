Отбор Евро-2020: появилось эмоциональное видео из раздевалки сборной Украины

В воскресенье, 17 ноября, сборная Украины в Белграде вырвала ничью на последней секунде в игре с Сербией. Этот результат позволил "сине-желтым" закончить 2019 год без поражений.

Андрей Ярмолнеко, Сергей Сидорчук и Андрей Шевченко

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола опубликовала кадры из раздевалки национальной команды после финального свистка в Белграде. Тренерский штаб поблагодарил футболистов за результат, а сами игроки уделили повышенное внимание герою матча Артему Беседину. В тот же день команда вернулась в Киев, где в аэропорту футболистов сборной Украины встретили преданные фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина попала в первую корзину при жеребьевке чемпионата Европы, которая состоится 30 ноября в Бухаресте. Также стало известно, в каких городах "сине-желтые" сыграют в финальной части турнира.

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