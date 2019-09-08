Отбор Евро-2020: Португалия и Сербия сыграли в пользу Украины

Главные конкуренты сборной Украины по группе B в отборе на чемпионат Европы по футболу-2020 Португалия и Сербия провели свой матч 5-го тура.

Встреча на стадионе "Райко Митич" в Белграде завершилась со счетом 2:4 в пользу Роналду и Ко. Португалия набрала 5 очков и вышла на 2-е место в квинтете B.

Этот результат позволяет Украине на 99% напрямую выйти в финальную часть Евро-2020. Для того, чтобы со второго места официально оформить путевку на первенство континента подопечным Андрея Шевченко необходимо победить дома Литву (11 октября) и не проиграть сербам (17 ноября) с разницей в 6 мячей.

Для победы в группе необходимо брать хотя бы очко с португальцами или побеждать сербов.

Сербия – Португалия 2:4 (0:1, 2:3)

Голы: 0:1 – 42 Вильям Карвалью, 0:2 – 58 Гедеш, 1:2 – 68 Миленкович, 1:3 – 80 Роналду, 2:3 – 85 Митрович, 2:4 – 86 Бернарду Силва.

Сербия – Дмитрович, Настасич, Максимович, Коларов, Миленкович, Матич, Миливоевич (Йович, 87), Костич (Катаи, 83), Лазович (Ляйич, 59), Тадич, Митрович.

Португалия – Руй Патрисиу, Диаш, Фонте, Семеду (Жоау Канселу, 65), Геррейру, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Моутинью, 85), Гедеш (Жоау Феликс, 70), Роналду.

Предупреждения: Максимович (10), Диаш (39), Коларов (64), Вильям Карвалью (89).

Среди других результатов стоит отметить сенсационную победу Косова и разгромные победы Франции и Англии.

Результаты 7 сентября

Косово – Чехия 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 16 Шик, 1:1 – 20 Мурики, 2:1 – 66 Войвода.

Косово – Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода, Воца, Целина, Халими (Рашкай, 87), Жегрова (Муслия, 56), Хадерджонай, Мурики, Рашани (Бериша, 51).

Чехия – Вацлик, Боржил, Сухи, Челюстка, Кадержабек, Дарида, Янкто, Соучек, Крал (Гушбауэр, 72), Масопуст (Долежал, 80), Шик (Крменчик, 61).

Предупреждения: Мурики (15), Челюстка (18), Масопуст (77).

Исландия – Молдова 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 31 Сигторссон, 2:0 – 55 Бьярнасон, 3:0 – 77 Бедварссон.

Исландия – Халльдоурссон, Сигурдссон, Херманнссон, Скуласон, Арнасон, Бьярнасон (Сигурйонссон, 78), Гуннарссон, Траустасон, Сигурдссон, Сигторссон (Хадльвредссон, 63), Бедварссон (Кьяртанссон, 84).

Молдова – Кошелев, Рябчук, Мудрак, Граур, Армаш, Чеботару, Ионицэ, Гынсарь (Санду, 80), Карп (Цуркан, 67), Суворов, Чемыртан (Кожокару, 65).

Предупреждения: Карп (42), Армаш (90).

Англия – Болгария 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 24 Кейн, 2:0 – 49, пенальти Кейн, 3:0 – 55 Стерлинг, 4:0 – 73, пенальти Кейн.

Англия – Пикфорд, Кин, Магуайр, Роуз, Триппьер, Райс, Баркли, Хендерсон (Маунт, 67), Стерлинг (Санчо, 71), Рэшфорд, Кейн (Окслейд-Чемберлен, 77).

Болгария – Илиев, Попов, Недялков, Бодуров (Димитров, 65), Малинов, Попов, Сармов, Иванов (Младенов, 82), Вандерсон, Марселиньо (Десподов, 67), Божиков.

Предупреждения: Кин (30), Бодуров (36), Роуз (90).

Турция – Андорра 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 89 Туфан.

Турция – Гюнок, Демирал, Мераш (Туфан, 61), Челик, Сеюнджю, Белезоглу, Кахведжи, Языджи, Чалханоглу (Кылынч, 80), Тосун, Ялчин (Караман, 46).

Андорра – Гомес Морейра, Родригес Сория (Гарсия Реном, 63), Сан-Николас, Сервос, Мартинес, Вьейра (Гарсия, 87), Ребес, Макс Льовера, Валес, Лима, Клементе (Алаэс, 79).

Предупреждения: Валес (20), Родригес Сория (47), Сан-Николас (50), Белезоглу (71), Сеюнджю (78), Алаэс (90), Языджи (90).

Франция – Албания 4:1 (2:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 8 Коман, 2:0 – 27 Жиру, 3:0 – 68 Коман, 4:0 – 85 Иконе, 4:1 – 90, пенальти Цикалеши.

Франция – Льорис, Павар, Люка Эрнандес (Динь, 80), Лангле, Варан, Лемар (Фекир, 84), Толиссо, Матюиди, Коман (Иконе, 77), Гризманн, Жиру.

Албания – Стракоша, Гимшити, Исмайли, Маврай, Хюсай, Рамадани (Гьясула, 54), Роши, Абраши (Джака, 73), Баре, Балай (Цикалеши, 61), Узуни.

Предупреждения: Гьясула (66), Джака (78).

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 5-го тура квалификации Евро-2020 Литва - Украина завершился со счетом 0:3. В этой игре голами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

Отметим, что перед матчем украинские болельщики отметились антироссийским перфомансом, спев песню про Путина и мо*каля.

Позже Шевченко прокомментировал победу Украины, вспомнив обмен пленными с Россией. Наставник остался доволен результатом игры с Литвой, но отметил ошибки, которые допускала команда.

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