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От российской звезды фильмов 18+ до президента: самые горячие фанатки ЧМ-2018

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Завершившийся чемпионат мира по футболу 2018 года подарил немало незабываемых эмоций. Мундиаль в России оказался непрогнозируемым по турнирным раскладам, запомнившись вылетом уже на групповой стадии победителя-2014 Германии, фиаско на первых стадиях плей-офф Аргентины, Бразилии и Испании.

Разумеется, одной из главных изюминок чемпионата стали болельщики. Особо стоит выделить ярких девушек, которые наряду мужчинами рьяно поддерживали свои команды. На турнире повышенное внимание было приковано к россиянке Наталье Немчиновой, которую росСМИ назвали "самой красивой болельщицей ЧМ-2018". Позже в сети всплыли видеоролики откровенного содержания с участием девушки.

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"Самая красивая фанатка" России оправдалась за фильмы 18+

Кроме того, особую любовь заслужила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. На одном из матчей она поддерживала команду в секторе с обычными болельщиками. А во время финала привела в восторг весь мир своим отношением к участникам матча и своему коллеге Эммануэлю Макрону.

Однако не только они неоднократно попадали в объективы фотокамер репортеров. Вашему вниманию яркая подборка самых горячих фанаток ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга главного арбитра финального матча ЧМ-2018 Нестора Питаны покорила сеть откровенными фото.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
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