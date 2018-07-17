От российской звезды фильмов 18+ до президента: самые горячие фанатки ЧМ-2018

Завершившийся чемпионат мира по футболу 2018 года подарил немало незабываемых эмоций. Мундиаль в России оказался непрогнозируемым по турнирным раскладам, запомнившись вылетом уже на групповой стадии победителя-2014 Германии, фиаско на первых стадиях плей-офф Аргентины, Бразилии и Испании.

Разумеется, одной из главных изюминок чемпионата стали болельщики. Особо стоит выделить ярких девушек, которые наряду мужчинами рьяно поддерживали свои команды. На турнире повышенное внимание было приковано к россиянке Наталье Немчиновой, которую росСМИ назвали "самой красивой болельщицей ЧМ-2018". Позже в сети всплыли видеоролики откровенного содержания с участием девушки.

Кроме того, особую любовь заслужила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. На одном из матчей она поддерживала команду в секторе с обычными болельщиками. А во время финала привела в восторг весь мир своим отношением к участникам матча и своему коллеге Эммануэлю Макрону.

Однако не только они неоднократно попадали в объективы фотокамер репортеров. Вашему вниманию яркая подборка самых горячих фанаток ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга главного арбитра финального матча ЧМ-2018 Нестора Питаны покорила сеть откровенными фото.