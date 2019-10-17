От четырех до 24: что нужна знать о ЧЕ, на который вышла Украина

С 12 июня по 12 июля будущего года пройдет 16-й по счету чемпионат Европы по футболу. В его финальной части выступят сборные 24 стран.

Это второй европейский футбольный форум, в котором на решающей стадии выступит такое количество команд. Столько же их было в 2016-м во Франции, где сборная нашей страны выступила неудачно.

Напомним, как менялось количество участников в финальных турнирах чемпионатов Старого Света: 1960 г. – Франция (4 сборные), 1964 – Испания (4), 1968 – Италия (4), 1972 – Бельгия (4), 1976 – Югославия (4), 1980 – Италия (8), 1984 – Франция (8),1988 – ФРГ (8), 1992 – Швеция (8), 1996 – Англия (16), 2000 – Бельгия/Нидерланды (16), 2004 – Португалия (16), 2008 – Австрия/Швейцария (16), 2012 – Украина/Польша (16), 2016 – Франция (24).

Действующим чемпионом Европы является Португалия, на днях битая в Киеве на НСК "Олимпийский" нашей сборной. Сильнейшая же сборная предстоящего ЧЕ определится 12 июля 2020-го.

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"Шахтер", "Динамо" и "Александрия" продолжают выступать в еврокубках. Групповой этап Лиги чемпионов финиширует 11 декабря, Лиги Европы – 12-го. За победы и ничьи УЕФА неплохо премирует клубы, поэтому игра стоит свеч. На досуге можно посчитать, сколько украинские клубы уже заработали, а сколько недосчитались премиальных за выступление на евроарене. Правда, расценки побед и ничьих в двух турнирах существенно отличаются.

Напоминаем:

За участие. 15,25 млн евро каждому клубу за попадание в групповой раунд ЛЧ, 2,62 млн – за ЛЕ. Разница – 12,63 млн. Больше, чем самый дорогой трансфер в истории "Динамо", Дьемерси Мбокани, купленный в 2013 году за 11 млн в евровалюте.

За очки. В ЛЧ – 2,7 млн за победу, 900 тысяч за ничью. В ЛЕ – 570 тысяч за победу и 190 тысяч за ничью. Если команды успешно выступили по итогам группового турнира, то в ЛЧ выход в 1/8 финала добавит еще 9,5 млн, в 1/4 финала – 10,5 млн и т.д. В ЛЕ выход в 1/16 финала – 500 тысяч, в 1/8 финала – 1,1 млн, в 1/4 финала – 1,5 млн и т.д.

А еще в ЛЧ и ЛЕ главный футбольный орган Европы ввел выплаты на основе рейтинга клубов за 10 лет. Это касается всех участников групповых турниров – 32 команды в ЛЧ и 48 команд в ЛЕ. Также УЕФА по окончанию евросезона отныне распределяет выручку от продаж телевизионных прав.

Как видим, успешное выступление в еврокубках серьезно отображается на благосостоянии клубов. Говорят, считать деньги в чужих карманах – дело неблагодарное. Давайте же в таком случае горячо болеть за наши клубы и помогать им успешно играть.

"И опять, как Везувий, ревет стадион,

Снова верит и ждет, и надеется он.

Вьется пламя страстей и волнуется кровь.

И, забыв обо всем, мы скандируем вновь – ГОЛ!"

* * *

Друзья, предлагаю вместе посмеяться – несколько анекдотов на денежную тематику.

1. – Я, кажется, достиг финансовой стабилизации.

- И в чем это выражается?

- В том, что денег не было, нет и, похоже, не будет.

2. – Рабинович, у вас есть возможность откладывать деньги?

- Возможность есть, денег нет.

3. – Дефолт – это когда денег нет?

- Дефолт – это когда деньги были. Когда их нет – это обычная жизнь.

4. Как заработать деньги? Берете высокий стул, кладете ему под ножку доллар, садитесь на стул.

Задача: взять этот доллар.

Решение: встаете со стула, наклоняетесь и поднимаете доллар.

Смысл упражнения: чтобы заработать денег, надо поднять задницу.

5. – Ребят, пойдем с Машкой в карты играть?

- На раздевание?

- Ты Машку видел? С ней только на деньги!

6. – Что надо говорить, когда получаешь зарплату?

- Здравствуй, моя маленькая!

7. В кафе заходит человек с собакой и заключает с посетителями пари, что его пес сейчас будет разговаривать. Но собака молчит. Человек оплачивает пари и уходит под общий хохот.

- Из-за тебя я проиграл уйму денег.

- Чудак! – отвечает пес. – Ты только представь, сколько денег мы загребем завтра.

Улыбайтесь почаще, друзья! "Обозреватель" желает вам удачи!

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