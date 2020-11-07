Основной форвард "Динамо" заразился коронавирусом – СМИ

У ключевого нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги диагностирован COVID-19, сообщает "Футбол NEWS".

Как уточняет Meta Ratings, со ссылкой на свои источники, позитивный результат был получен по итогам тестирования, которое сдавали все футболисты, вызванные в расположение сборной Украины.

Учитывая эту информацию, УПЛ рассматривает возможность обязать киевскую команду сдать дополнительные тесты на коронавирус перед матчем с "Шахтером".

Отметим, что ранее положительные тесты на коронавирус сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, а также Георгий Бущан, Денис Бойко и защитник Виталий Миколенко.

Напомним, что центральная встреча 9-го тура Премьер-лиги Украины "Динамо" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 8 ноября. Уже опубликован список каналов, которые покажут эту встречу.