Оскорбляли и нападали: стало известно, как фанатам "Динамо" досталось в Чехии на матче Лиги чемпионов

Фанаты киевского "Динамо" призвали своих коллег не обмениваться клубной атрибутикой с активными болельщиками пражской "Славии". Перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов поклонники "бело-синих" обвинили чехов в провокациях во время первой встречи команд в Праге.

"На матче в Праге фанаты "Славии" заряжали оскорбительные заряды в сторону нашего клуба, позже эти заряды подхватила кузьма (обычные болельщики – ред.) на соседних с гостевым секторах. Кроме того хулиганы "Славии" мутили (атаковали – ред.) нас перед матчем, хотя и не очень удачно. Поэтому для желающих обменяться стикерами или розами с фанатами гостей сообщаем, что движение "Славии" вовсе не дружественно для нас. Имейте это в виду..." – говорится в заявлении фанатской группировки WBC в социальной сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный Союз принял решение о частичном закрытии НСК "Олимпийский" на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" – "Славия".