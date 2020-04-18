Оштрафованный Саленко назвал полицейских Киева дебилами, вспомнив Санкт-Петербург

Легендарный экс-нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко рассказал свою версию скандала со столичной полицией.

Олег Саленко кадр из видео

"Я стоял у площадке и смотрел, как парни играют в футбол. Я часто бываю на этой площадке - мой сын здесь играет. Когда приехали все эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились и взял удар на себя Что мне предъявили полицейские? Только то, что я якобы тренирую этих ребят, хотя это не правда. Полицейские составили акт, что-то там написали, я им сказал идти подальше. Журналистка, которая тут работала, просто попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так. Я же вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты", – цитирует Саленко Чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Саленко прокомментировал ситуацию, в которой он нахамил полицейским и был оштрафован на 17 тысяч грн за нарушение карантина.

Отметим, что ранее Саленко шокировал болельщиков своим видом.