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18 апреля • обновлено в 14:11
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Оштрафованный Саленко назвал полицейских Киева дебилами, вспомнив Санкт-Петербург

1.8т
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Легендарный экс-нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко рассказал свою версию скандала со столичной полицией.

Олег Саленко

Олег Саленко

кадр из видео

"Я стоял у площадке и смотрел, как парни играют в футбол. Я часто бываю на этой площадке - мой сын здесь играет. Когда приехали все эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились и взял удар на себя Что мне предъявили полицейские? Только то, что я якобы тренирую этих ребят, хотя это не правда. Полицейские составили акт, что-то там написали, я им сказал идти подальше. Журналистка, которая тут работала, просто попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так. Я же вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты", – цитирует Саленко Чемпион.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля Саленко прокомментировал ситуацию, в которой он нахамил полицейским и был оштрафован на 17 тысяч грн за нарушение карантина.

Отметим, что ранее Саленко шокировал болельщиков своим видом.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Олег Саленко
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Украина - недострана спивающихся скакунов.
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