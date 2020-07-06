Ошибка Зинченко привела к решающему голу в ворота "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

Михаил Морозов Футбол 11:25, 6.07.2020

Украинец Александр Зинченко провел не лучший матч за "Манчестер Сити" в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги против "Саутгемптона".

На 16-й минуте встречи наш соотечественник потерял мяч на своей половине поля, в результате чего игровой снаряд отлетел к нападающему соперников, который ударом в одно касание отправил его за шиворот далеко вышедшему из ворот голкиперу "Манчестер Сити". Несмотря на обилие опасных моментов, этот гол стал единственным в матче.

Аналитический портал WhoScored поставил Зинченко самую низкую оценку среди игроков его команды – 6,1 балла. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей в АПЛ, результативными действиями в которых ему отличиться не удалось.

Зинченко стал худшим игроком "Манчестер Сити" в матче против "Саутгемптона"
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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча итальянской Серии А против "Кальяри", заработав решающий пенальти.

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