Орудуют дагестанцы: в Москве жестоко избили фаната-гея

Футбольный болельщик сборной Франции был жестоко избит в Москве накануне старта чемпионата мира 2018 года. Молодой человек нетрадиционной сексуальной ориентации подвергся нападению со стороны двух дагестанцев.

По данным Telegram-канала OperSlil, французу проломили голову, в результате чего он получил повреждения мозга и перелом челюсти. Нападавшие скрылись с места преступления, оставив жертву искалеченной. Позже преступники были арестованы. Ими оказались 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Расул Магомедов.

"Даже если раненый является гомосексуалистом, это не оправдывает тех монстров, которые избили его", – отмечают авторы канала.

Напомним, накануне в Москве китайский болельщик был ограблен на миллион рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге чемпионат мира по футболу начался с грандиозного скандала.