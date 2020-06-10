Ляшко заявил, что Украина ориентируется на Польшу в вопросе возвращения фанатов на трибуны

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что решение о возвращении болельщиков на трибуны будет приниматься на основании опыта соседней Польши.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию, которая происходит в странах Европы. Возвращение зрителей состоялось только в Польше, где болельщикам будет разрешено с 19 июня прийти, но наполненность стадиона не более 25%. Также в Венгрии позволили с прошлых выходных посещать футбольные матчи, но болельщикам позволяют занимать каждое 4-е место на стадионе. Мы отслеживаем эту ситуацию. Больше мы ориентируемся на Польшу и будем общаться с нашими польскими коллегами и принимать решения", – цитирует слова Ляшко издание "Украинская правда".

Болельщики на матчах УПЛ KomandaOnline

Он также отметил, что в Германии матчи футбольного чемпионата возобновились 16 мая, но проходят без зрителей, а первенства Италии, Испании стартуют 20 и 11 июня, соответственно, но их поединки также пройдут без зрителей.

Напомним, что матчи украинской Премьер-лиги возобновились 30 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что организация предложила министру здравоохранения Максиму Степанову и главному санитарному врачу страны Виктору Ляшко смягчить карантин на стадионах.

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