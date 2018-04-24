Опустевшая и одинокая: блогер показал новые фото "Донбасс Арены"

Донецкий стадион "Донбасс Арена" выглядит брошенным и безлюдным. Блогер выложил весенние фотографии, когда-то крупнейшей арены Украины, ныне захваченной террористами "ДНР".

"Издалека, спускаясь к стадиону по проспекту Мира, можно не заметить изменений, произошедших с "Донбасс Ареной" и парком вокруг. Однако суровая реальность даёт о себе знать сразу, как только мы начинаем подходить ближе. Лавочки с вырванными и гнилыми досками, разрисованные матерными надписями буквы "FCSD", возле которых раньше так любили фотографироваться болельщики (и не только), заросший сухой травой и утопающий в мусоре водопад... ", - пишет автор на Tribuna.com.

Донбасс Арена tribuna.com

Донбасс Арена tribuna.com

Донбасс Арена tribuna.com

Донбасс Арена tribuna.com

Донбасс Арена tribuna.com

Донбасс Арена tribuna.com

Донбасс Арена tribuna.com

Донбасс Арена tribuna.com

Донбасс Арена tribuna.com

Как сообщал "Обозреватель", дончане впали в уныние из-за состояния "Донбасс Арены".