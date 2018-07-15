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Чемпионат мира 2018
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"Опущен в выгребную яму": россияне "затравили" Путина за пафосные итоги ЧМ-2018

6.1тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин пафосно подвел итоги чемпионата мира по футболу-2018, чем вызвал бурю возмущений в интернете.

"Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, природа, культура, традиции нашей большой страны. Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами, что рухнули мифы и предубеждения", — цитирует Путина ТАСС.

Россияне напоминают, что под шумок мундиаля он подписал целый ряд антинародных законов.

"НДС, возраст, бензин, тарифы...Ничего не упустил?", - спрашивают в комментариях.

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Кроме того, Путин похвастался, что многие желают вернуться в Россию после окончания чемпионата.

"Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим", — пообещал российский лидер.

"Может разработаем облегченный визовый режим для русских? И так уже иностранцы живут в России лучше, чем я...", - с сарказмом отвечают россияне своему президенту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путина высмеяли в сети из-за финала ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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