"Опухший": Милевский рассказал правду про Алиева

Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский считает, что все рассказы про пьянство бывшего "динамовца" Александра Алиева являются выдумкой.

"Почему Алиев сбухался? А что с ним? Все нормально вроде. Да не бухает он, с чего вы взяли, что он бухает? Все мы бываем опухшие иногда. Вчера или позавчера дал большое интервью каналу Eurosport, подал документы на получение тренерской лицензии категории A и B. Мне кажется, что ничего там нет такого. Человек занимается, ну и занимается. Слава Богу, я с ним на связи. Это мой хороший очень друг, поэтому поддерживаем отношения, как ни с кем, если честно", — сказал Милевский в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа Милевский отметился эффектным ударом в 17-м туре чемпионата Беларуси в Высшей лиге.

Гол 34-летнего нападающего "Динамо-Брест" принес победу его команде в матче с "Днепром" из Могилева (1:0).

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