Опубликованы самые "незабываемые" голы Марадоны. Видео

Легендарный футболист Диего Марадона забил немало важных и красивых голов на протяжении карьеры, но некоторые из них особенно запомнились болельщикам.

На YouTube-канале Wrzzer был опубликован ролик с самыми "незабываемыми моментами" в карьере великого аргентинца. В подборку вошло десять шедевров Марадоны, в том числе "гол столетия" в ворота сборной Англии, важнейший мяч, забитый со штрафного в дерби против "Ювентуса" и другие.

Добавим, что другой знаменитый и самый скандальный гол в карьере Диего, который сам футболист назвал "Рукой Бога", не вошел в это видео.

На протяжении карьеры Марадоны принял участие в 692 матчах и отличился 352 раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный игрок скончался в среду, 25 ноября. Эта новость шокировала весь футбольный мир, а президент Аргентины ввел трехдневный траур в стране, чтобы почтить память Диего.