Опубликованы результаты обследования тела Марадоны: спортивные итоги 23 декабря

Александр Чеканов Футбол 09:01, 24.12.2020

Венесуэльский вратарь Вилькер Фариньес стал героем сети из-за своих сейвов, а СМИ опубликовали результаты обследования тела Диего Марадоны.

Кроме того, в киевском "Динамо" рассказали о трансферных планах.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 23 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Стали известны результаты обследования тела Марадоны

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Помощник Луческу рассказал о трансферных планах "Динамо"

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