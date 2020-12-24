Опубликованы результаты обследования тела Марадоны: спортивные итоги 23 декабря

Венесуэльский вратарь Вилькер Фариньес стал героем сети из-за своих сейвов, а СМИ опубликовали результаты обследования тела Диего Марадоны.

Кроме того, в киевском "Динамо" рассказали о трансферных планах.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 23 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Стали известны результаты обследования тела Марадоны

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